" الأمر بالمعروف " بجازان تبدأ خطتها خلال إجازة عيد الأضحى

حسن الجعفري (صدى):
نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان , خطة العمل خلال أيّام إجازة عيد الأضحى المبارك في مدينة جيزان والمحافظات والمراكز التابعة لها ، بتكليف العدد الكافي لتغطية خطة العمل الميداني التي أعدت مسبقاً للقيام بالجولات الميدانية على المنتزهات والأسواق والمجمعات التجارية والشواطئ والمرافق العامة .
وأوضح الناطق الإعلامي لفرع الهيئة بجازان أحمد العبدلي أن تكليف الأعضاء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك , وفق حاجة العمل على المواقع بالتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة التي لها الدور البارز في التعاون الأمني .