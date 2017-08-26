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" الأمر بالمعروف " بجازان تبدأ خطتها خلال إجازة عيد الأضحى

Time منذ سنتين
Views 1659
" الأمر بالمعروف " بجازان تبدأ خطتها خلال إجازة عيد الأضحى

حسن الجعفري (صدى):
نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان , خطة العمل خلال أيّام إجازة عيد الأضحى المبارك في مدينة جيزان والمحافظات والمراكز التابعة لها ، بتكليف العدد الكافي لتغطية خطة العمل الميداني التي أعدت مسبقاً للقيام بالجولات الميدانية على المنتزهات والأسواق والمجمعات التجارية والشواطئ والمرافق العامة .

وأوضح الناطق الإعلامي لفرع الهيئة بجازان أحمد العبدلي أن تكليف الأعضاء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك , وفق حاجة العمل على المواقع بالتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة التي لها الدور البارز في التعاون الأمني .

جازان
الأمر بالمعروف
المبارك
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أحدث التعليقات

انور المالكي
النظام منع التجول ولكن لم نسمع بمنع التسوق والتاكد من التصاريح دخل المراكز التجارية
مشعل الشهراني
يارجال الي انقفذ عبدالرحمن سعد بن جليط الثعلبي بيض الله وجهك يبوسعد وهاذي فزعة الاد غالب فزعتهم ماهي رياء قدام الناس والاعلام الرايه البيضا ترقع لصبيان بني ثعلبه
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
يعني البذور كويسه ياالفارسه❤والله ماقد جربتها والا عندي هاالمشكله مزمنه الحمدلله على كل حال
احمد
هذا بعد فتره يمكن يسب الدين ولا عادات ولا اي شيء بس لاجل الاعلام ويطلع سواء زين ولا شين ولا لقافه ولا مساخه ولا اي شيء ابو شهادة ثاني متوسط والله مهزلة
ابن حزم
ياستير يارب والله شي يخووف

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