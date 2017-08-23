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حصان يعض مواطنا أثناء مشاركته في مهرجان صيف تنومة

Time منذ سنتين
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حصان يعض مواطنا أثناء مشاركته في مهرجان صيف تنومة

محمد بن طحيطح (صدى):
عضّ حصان أحد المواطنين، أثناء مناولته له بعض البرسيم، بحديقة حيوان مشاركة في مهرجان صيف تنومة.

وقال أحمد محمد المالكي الذي يعمل بمسرح مهرجان صيف تنومة، إنه ذهب إلى حديقة الحيوان المشاركة بالمهرجان ليقوم بمناولة الحصان برسيما كعادته اليومية إلا أنه سرعان ما هاج وعض يده مما أدى إلى تورمها وكاد أن يكسر إصبعه.

وأرجع المالكي الحالة التي انتابت الحصان إلى قيام بعض الأطفال بإيذائه مما جعله يهيج ويحاول الانتقام منه.

وأضاف المالكي أنه عند مراجعته لمستشفى تنومة وإبلاغهم بما حدث قاموا على الفور بتنويمه ولا يزال يرقد على السرير الأبيض ويخضع للفحوصات والعلاج اللازمين.

مهرجان
مستشفى
حديقة حيوان
صيف تنومة
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🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
المهم سلموا
الراقي=-=
القافلة تسير والكلاب تنبح.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
وهي صادقه ياطئ فوق رقبة الآدمي لين يموت ليش كلنا اولاد آدم َوحوا ء
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
وهي صادقه ياطئ فوق رقبة الآدمي لين يموت ليش كلنا اولاد آدم َوحوا ء

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