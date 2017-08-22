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فتاة مراهقة تغتصب طفل عمره 4 سنوات

Time منذ سنتين
Views 31348
Comment 11
فتاة مراهقة تغتصب طفل عمره 4 سنوات

نورة الشهري (صدى):
تواجه مراهقة عمرها 18 عامًا اتهامات بالاعتداء الجنسي أكثر من مرة على طفل عمره 4 سنوات، كانت تعمل جليسة ومربية له.

واتصلت الأم بالشرطة كي تقوم باتخاذ قرار بإجراء اختبارات الحمض الريبي النووي على كل من الجليسة والصبي.

وأوضح الضباط أن نتائج الحمض النووي التي تم جمعها من الاعتداء المزعوم أكدت صحة ما حدث.

وحسب صحيفة “ ميرور ” ، ألقت الشرطة القبض على الجليسة إزميرالدا ماري ميديلين بولاية تكساس الأمريكية بعد تأكيد المزاعم التي أثارتها والدة الطفل.

ووفقا للتحقيقات فقد أخبر الصبي والدته بأن إزميرالدا أجبرته على القيام بأعمال جنسية، ويعمل المحققون على جمع المزيد من المعلومات حول هذه الحادثة الصادمة.

ووجهت الشرطة لميديلين تهمة الاعتداء الجنسي المشدد على طفل، وربما تصدر الشرطة مزيدًا من التفاصيل حول الواقعة خلال الأسابيع القادمة.

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أحدث التعليقات

abdul
لا ادري *
الملل
الصوره ماهي واضحه
صواعق الشمال
عشرة آلاف ما بتعشيك ليله وحدة والله مدري منت ولده يبن القرني أن كانت عشرة آلاف م بتفكيك عشى ليله انت أفهم الهدف من الجائز وبالتالي تعال علق ياراعي العشى ،،
لا يهمونك انا مجنونك
تحية اجلال وحب وكرامة لكل اهل السنة في نيجيريا ولا عزاء للملالين وبوكو حرام سوى التراااااااب
زائر
لا تلوموا النصر انتم عارفين انهم مرضى نفسيين من جماعة ( أبو نفسية ) إدارة وإعلام ولاعبين وجمهور . مسموح لهم بكل شيء حتى الله يلطف بهم ويشفيهم من مرضهم الذي بدأ ينتشر بينهم وبقوة وحتى أصبحنا نشاهد حالات جديدة تخرج لنا وآخرها الوليد بن بدر الله يشفيه ويعافيه ...

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