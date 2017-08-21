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الأعداد السابقة للصحيفة

المشرف على البلديات يتفقد حلقة الخضار والمسالخ بمكة

Time منذ سنتين
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المشرف على البلديات يتفقد حلقة الخضار والمسالخ بمكة

حسين العلي (صدى):
في اطار حرص أمانة العاصمة المقدسة على متابعة البلديات الفرعية ، والوقوف على احتياجاتها وجاهزيتها وتهيأتها للقيام بواجباتها في خدمة ضيوف الرحمن ، فقد قام  المشرف العام على البلديات الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة المهندس مهاب بن مصطفى عبادة بزيارة الى بلدية الشوقية الفرعية للاطلاع على سير الاعمال المختلفة بها ، حيث اجتمع مع المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقية الفرعية وعدد من المسؤلين بالبلدية ، وناقش معهم عدد من الاجراءات والاعمال المتعلقة بأداء الخدمات المختلفة .

وتم الوقوف علي عدد من مرافق البلديه والحلقة ، وصالتي الفواكه والخضروات ، وذلك للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحيه بالمنطقة ولإزالة المباسط العشوائية التي تستخدم من قبل المخالفين لبيع الخضار والفواكه ، كما تم الوقوف على حلقة الاغنام وسوق القوافل ومسلخ العكيشيه والمسالخ بطريق الليث قبل مخططات ولي العهد ، وأكد على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على هذه المواقع للتأكد من تحقيق اعلى مستوى من الاصحاح البيئي وابعاد كل ما يمكن أن يشكل ضررا على الصحة العامة .

لافتاً الى أن متابعة المواد الغذائية والتأكد من سلامتها وسلامة عرضها يأتي ضمن اولويات خطط الامانة لمتابعة الحلقة وساحة الحراج ومحلات الخضار والمسالخ التي يكثر عليها الطلب, إضافة إلى الكشف عن أي مواد غذائية فاسدة أخرى , مبيناً أن هذه الحملات تتم بشكل دوري لضمان الحفاظ على سلامة المعروضات .

وأكد المهندس مهاب عبادة بأن الأمانة وضعت كافة الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتطوير الخدمات المقدمة في البلديات الفرعية وتفعيل الجولات الميدانية والرقابية ، والحرص على تتبع التنفيذ والتواجد في مختلف الميادين والمراكز ، لافتا إلى أن الأمانة تعمل على تقديم جميع التسهيلات لإنجاح هذه الخطط ، وبمتابعة وتوجيهات معالي امين العاصمة المقدسة الدكتور اسامة بن فضل البار .

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أحدث التعليقات

ابو محمد
كل شوي طالع لنا وجه جديد ..
☕☕ لست محرومه ولي ربا رحيم !🍞🍞
ألله يشفيك
ابو محمد
اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء وكل داء ماعلمناه منها ومالم نعلمه .. آمين ..
☕☕ لست محرومه ولي ربا رحيم !🍞🍞
البسي عبادتك وتعالي القهوه جاهزه خلي النوم
ابو محمد
الله اكبر .. .. شرف الله الاماكن الطاهرة المقدسه ..

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