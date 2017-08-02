نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

مواطن يستغيث بعد اختطاف زوجته وأبناءه وتهديده بالقتل

Time منذ سنتين
Views 13101
Comment 38
مواطن يستغيث بعد اختطاف زوجته وأبناءه وتهديده بالقتل

خاص (صدى):
يعيش المواطن " أحمد. ش " ؛ ظروفًا صعبة للغاية منذ ما يقرب من سنتين، بسبب اختطاف زوجته وأبنائه على يد أنسابه، وتهديده بالقتل إن حاول التواصل معهم.

وقال " أحمد " في تصرحاتٍ لـ " صدى " : " أنا أحد المواطنين الذين عملوا في الكويت وأقاموا بها بل وتزوجت من دولة الكويت من فئة البدون بموافقة رسمية من وزارة الداخلية، ورُزِقت من زوجتي بثلاثة أطفال في الكويت، وجئت إلي المملكة أنا وزوجتي وأبنائي واستقرينا في الرياض، ولكن بعد فترة اتصلت عائلة زوجتي وأخبروها أن والدتها بين الحياة والموت، وترغب في رؤيتها وأطفالها قبل أن يدركها الموت، فما كان مني إلا أن سمحت لزوجتي بالذهاب إلى والدتها والاطمئنان عليها.. وللأسف لم تكن سوى خدعة " .

وأضاف " أحمد " : " اتضح أن والدتها تتمتع بصحة جيدة، ولا أعلم سبب قيامهم بذلك، فذهبت للكويت لاستعادة زوجتي وأبنائي، ولكن قوبل طلبي بالرفض والتعنت الشديد من قِبَل والدتها وأخواتها، وهددوني بالقتل إن جئت إلي الكويت لرؤية أبنائي، وليس هذا فحسب بل هددوني بأنهم سيرسلون أناس ليقتلوني هنا في السعودية إن حاولت الاتصال بزوجتي أو أبنائي " .

وتابع: " حاولت بشتى الوسائل والسبل الودية التصالح، وأرسلت أناس كبار في السن لحل الأمور ولكن دون فائدة، وتوجهت إلى أقسام الشرطة في الكويت وإلي المحاكم ولكن قوبل طلبي بالرفض وعدم التدخل بهذا الأمر لأنه شأن عائلي " .

وأكد المواطن في تصريحاته: " اختطفوا أبنائي عن طريق الحيلة، وسُلِبَت منهم جوازات سفرهم السعودية، ومنعهم من السفر، وتقييد حريتهم، والتهديد بقتلي إن تواصلت معهم.. وأبنائي الآن يعانون من الظلم والقهر والتعذيب البدني، لدرجة إصابة أحد الأطفال بعاهة في إحدى عينيه فقد البصر على إثرها بسبب خاله، ولم يتوجهوا لعلاجه، ولم يسمحوا لي برؤيته أو علاجه، وتعرض أحد الأطفال لسكب الماء الساخن عليه وحرق يديه من قِبَل خالته، وأيضًا رفضوا علاجه، ويعانون من التمييز والسب والشتم واللعن من قِبَل إخوة زوجتي، والتفرقة بينهم وبين باقي الأطفال في سنهم، وعدم السماح لي بمراجعة السفارة لاستخراج تذكرة مرور لأحد الأطفال حتي نتمكن من إضافته في كارت العائلة واستخراج جواز سفر له " .

وأنهى المواطن تصريحاته: "لم أر أو أتحدث مع أبنائي منذ سنتين، ولا أعلم الآن ما هو وضعهم الصحي، وكيف هي حالتهم.. فليس لي بعد الله سوى المسؤولين في وطني للاهتمام بمعاناتي، وإيجاد الحلول لها عبر توجيه سفارة المملكة في دولة الكويت بمخاطبة السلطات هناك لمعرفة مصير أبنائي، ومحاولة استعادتهم، وتسهيل إجراءات نقلهم إلي وطنهم، والمحافظة على حياتهم وعلى مستقبلهم في أسرع وقت ممكن فأنا أعيش في حالة نفسية لا يعلمها إلا الله.

وتؤكد " صدى " أنه يحتفظ بجميع الإثباتات المتعلقة بالقضية.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب طيب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عجل بنفسه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الحين القطاوة الي باالشارع على بالهم أننا أنقرضنا😂
ابومحمد٢
مصر يعمل نفسه مهم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يمكن ماعندهم خبر أتمنى تتجاوزون عنهم الي اخترقو القرار اليلة هذي بس وتعطونهم قرصة أذن خفيفه

أخر الأخبار

هذه بعض الخرافات الأكثر شيوعاً حول فيروس كورونا
هذه بعض الخرافات الأكثر شيوعاً حول فيروس كورونا
Time منذ 15 دقيقة Views 264
لقطات داخل مستشفى مكتظ بمصابي كورونا في ايطاليا
لقطات داخل مستشفى مكتظ بمصابي كورونا في ايطاليا
Time منذ 17 دقيقة Views 265
«الآسيوي» يصنف ملعب "المنحوت في الصخر" ضمن الأجمل في القارة
«الآسيوي» يصنف ملعب "المنحوت في الصخر" ضمن الأجمل في القارة
Time منذ 23 دقيقة Views 1525
لقطات مذهلة من كاميرا مثبتة على ظهر صقر
لقطات مذهلة من كاميرا مثبتة على ظهر صقر
Time منذ 37 دقيقة Views 567
صالح الطريقي : من الظلم ان تحكم على لاعب انه افضل من لاعب اخر في حقبة زمنية
صالح الطريقي : من الظلم ان تحكم على لاعب انه افضل من لاعب اخر في حقبة زمنية
Time منذ 41 دقيقة Views 210
بالفيديو.. رئيس «مكافحة الفساد»: لا حصانة للأمراء ونتابع قضايا فساد لشركات مملوكة للدولة
بالفيديو.. رئيس «مكافحة الفساد»: لا حصانة للأمراء ونتابع قضايا فساد لشركات مملوكة للدولة
Time منذ ساعة Views 1873
نور الدين بن زكري : الهلال اصعب فريق واجهته
نور الدين بن زكري : الهلال اصعب فريق واجهته
Time منذ ساعة Views 345
محمد الخراشي : الشباب كان يدخل المباريات و99% النتيجة شبابية
محمد الخراشي : الشباب كان يدخل المباريات و99% النتيجة شبابية
Time منذ ساعة Views 249
إصابة شخصين إثر اندلاع حريق في شقة بالطائف
إصابة شخصين إثر اندلاع حريق في شقة بالطائف
Time منذ ساعة Views 1638
بالفيديو.. شاب يثير الجدل بطريقة انتحاره من أحد المحاجر الصحية 
بالفيديو.. شاب يثير الجدل بطريقة انتحاره من أحد المحاجر الصحية 
Time منذ ساعة Views 1668