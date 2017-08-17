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الأعداد السابقة للصحيفة

⁠⁠⁠⁠⁠ارتفاع ضحايا حادث الدهس في برشلونة لـ 13 قتيلا " فيديو "

Time منذ سنتين
Views 2282
⁠⁠⁠⁠⁠ارتفاع ضحايا حادث الدهس في برشلونة لـ 13 قتيلا " فيديو "

مدريد (صدى):
ارتفع عدد ضحايا حادث دهس سيارة في برشلونة، إلى 13 قتيلا وإصابة آخرين.

وتحاصر قوات الشرطة أشخاصًا داخل مطعم في برشلونة يشتبه بأنهم منفذو عملية الدهس.

وطلبت قوات الطوارئ إغلاق خدمة قطار الأنفاق المحلية ومحطة القطار في المدينة، كما حثت الناس على البقاء بعيدًا عن محيط منطقة " بلاسا كاتالونيا " وسط المدينة.

وتفيد تقارير بدخول شخصين مسلحين على الأقل إلى مطعم مجاور وقيامهم باحتجاز بعض الرهائن.

وقال مارك إسبارسيا، وهو طالب يبلغ من العمر عشرين عامًا، يعيش في برشلونة، لـ بي بي سي " لقد سمعنا ضجيجًا مدويًا، وبدأ الجميع بالجري بحثًا عن مخبأ، كان هناك كثير من الأشخاص والعائلات في الموقع الذي يعد أحد أبرز الوجهات السياحية في برشلونة، لقد جرح كثيرون وساد الهلع.. إنه أمر مروع ومرعب " .

 

http://www.ajel.sa/sites/default/files/Behind%20The%20News.mp4

 

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أحدث التعليقات

فيصل
عبداللطيف جميل شركه نصابه والله فاحذروا منها الله لايرزقهم ولايبارك فيهم ابتعدوا عن الشركه هاذي نصيحه لوجه الله
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
فيصل بن سليمان
امير ابن امير ابن ملك ابن ملك،يوتي الملك من يشاء وينزعة عن من يشاء،عز ي مال العز..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
عند الله خير
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
عند الله خير

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