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أمين عسير يدشن حفل انطلاق فعالية مهرجان القرية العربية بأبها

Time منذ سنتين
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أمين عسير يدشن حفل انطلاق فعالية مهرجان القرية العربية بأبها

محمد بن طحيطح (صدى):
دشن أمين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي مساء اليوم، حفل إطلاق فعالية مهرجان القرية العربية، الذي ينظمه مجلس شباب منطقة عسير، في مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها ويستمر لمدة 7 أيام.

وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى أمين مجلس شباب منطقة عسير عادل آل عمر عسيري كلمة ثمن خلالها رعاية سمو أمير منطقة عسير ودعمه الغير محدود لبرامج وفعاليات المجلس، مشيدًا بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة رئيس مجلس شباب عسير، ومؤازرته الدائمة لكل أنشطة وبرامج المجلس.

وأوضح آل عمر أن إقامة المهرجان الذي يشارك فيه أكثر من 10 دول يسعى إلى تنفيذ تطلعات الشباب والإسهام بشكل مباشر في صناعة القرار بكل ما يهم الشباب والشابات، والعمل على تنمية القيم الوطنية في نفوس الشباب وتبادل الخبرات والثقافات فيما بينهم، من خلال إقامة وتبني مثل هذه المهرجانات التي تجمعهم بأشقائهم من الدول الأخرى.

عقب ذلك شاهد الجميع فيلماً بعنوان " القرية العربية " ، تحدث عن تراث وحضارات الدول المشاركة.

بعد ذلك ألقى سفير مجلس التعاون الخليجي في مجلس الشباب العربي محمد الهاجري كلمة المشاركين أشاد خلالها بما تحظى به مدينة أبها من مقومات سياحية جاذبة وما تقوم به الجهات المختصة من جهود لوضع مدينة أبها في مقدمة المدن السياحية العربية، مثمنًا دور مجلس شباب منطقة عسير من خلال إقامة هذه الفعالية وما تتضمنه من أنشطة وفعاليات متنوعة بمشاركة عدد من الدول العربية الشقيقة.

وفي نهاية الحفل كرم أمين منطقة عسير الجهات المشاركة والداعمة لإنجاح المهرجان وسلمهم الشهادات والدروع التذكارية، كما تسلم درعا تذكاريا بهذه المناسبة.

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أحدث التعليقات

الدهو
سخيف وسخيف مرررررررره غبي هو واللي معه فظحو حالهم مجتمعين 🤲🤣
أبو كنان
إنا لله وإنا إليه راجعون! قتلت نفسا بغير حق وحرمت الطفلة من حنان أمها ويتمتها بموتك وحرقت قلب أهل زوجتك وفضحت نفسك وزوجتك وعائلتك وعائلتها ..! يا رجل إن بعض الظن إثم! وحتى لو كنت متأكد يحرم عليك قتلها البتة، طلقها وارتاح وريح وشوف سبيلك وسبيلها خليها تربي ابنتها ولعلها تتوب ويصلح حالها وتكون عند الله أفضل منك..قبح الله الغضب وسوء التدبير
أبو كنان
مدرب ب 56 مليون ريال على ماذا ؟! لا أعلم لماذا نادي الاتحاد يتعاقد مع لاعبين ومدربين بمبالغ فلكية ومستوياتهم الفنية هزيلة؟! والعجيب أن ذلك يتكرر بكل أسف؟!
أبو كنان
حسبنا الله ونعم الوكيل
أبو كنان
حسبنا الله ونعم الوكيل

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