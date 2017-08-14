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محافظ ينبع يناقش استضافة بطولة المملكة للدبابات البحرية

Time منذ سنتين
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محافظ ينبع يناقش استضافة بطولة المملكة للدبابات البحرية

نايف السالم (صدى):
ناقش محافظ ينبع رئيس مجلس التنمية السياحية المهندس مساعد بن يحيى السليم استضافة ينبع لبطولة المملكة للدبابات البحرية " الجيت سكي " التي سوف تقام في شرم ينبع خلال الفترة من 18 إلى 20 من شهر صفر للعام 1439 جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع الذي عقد أمس بمكتبه بحضور مدير هيئة السياحة بمحافظة ينبع وممثلين عن الاتحاد السعودي للرياضات البحرية.

وتناول الاجتماع جدول البطولة ومكان انطلاقتها إلى جانب عدد من الجوانب الفنية والتنظيمية.

وأوضح المهندس السليم أن بطولة المملكة للدبابات البحرية تأتي بالتزامن مع المهرجان البحري الذي سيتم تنظيمه بالمحافظة، مؤكدًا أن استضافة مثل هذه البطولات تسهم في دعم مساعي فريق العمل بالمحافظة للتسويق لينبع وابرازها بشكل يتواكب مع مقوماتها السياحية الهائلة.

وأشار إلى أهمية البطولات الرياضية في دعم الحركة السياحية وتنشيطها الأمر الذي يضع ينبع في خارطة المسابقات الرياضية سواء المحلية أو الإقليمية والدولية.

وأضاف أن ينبع نجحت في استضافة البطولة العالمية للزوارق السريعة الأمر الذي يؤهلها لاستضافة المزيد من هذه البطولات.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
ابو صياح يا خرقة 🤣🤣
ع. س. ع
وش فية الهلالي يا قطعة
ع. س. ع
مصغوطين البقراوية من بعد 24 نوفمبر الله يزيدهم ولا فية خبر عن الزعيم أو اعلامي قال الحقيقة الا يتدخلون فية لكن عادي جداً روحو عن أنفسكم فريقكم لا يستطيع اسعادكم كما يفعل الزعيم العالمي لجمهورة يا مخلفات اوراوا انتو حتى الفرق الأجنبية تروحون تشجعونها علشان تسعدكم حليلكم يالفقراوية
زاير
تصحيح تاريخي هو: الخليفه الخامس هو الحسن بن علي بن ابو طالب رضي الله عنه قبل تنازله عن الخلافه لمعاوية بن سفيان .
naeem
هذا النظام ليه نزعل منه لازم يطبق عنده اعتراض يقدم مااحد يظلمه

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