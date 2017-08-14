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بالصور.. القبض على 104 وافدًا مخالفًا وإغلاق 18 محلاً بالرياض

Time منذ سنتين
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بالصور.. القبض على 104 وافدًا مخالفًا وإغلاق 18 محلاً بالرياض

عادل الحربي (صدى):
شن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، حملتين بالمشاركة مع الجهات الشريكه متمثله بشرطة منطقة الرياض الضبط الاداري قوة الضبط الميداني ووزارة التجارة والاستثمار وأمانة مدينه الرياض " صحة البيئة " وادارة المجاهدين والدفاع المدني، احداهما على محلات الاتصالات بحي البطحاء والثانية على حراج الكمبيوتر بالعليا.

وقد أسفرتا عن القبض على 104 وافداً من مخالفي نظام الاقامة والعمل وتم اتخاذ الاجراءات الرسميه بحقهم وضبط 5 مخالفات للمادة 36 من نظام العمل التي تحظر على غير السعوديين العمل في المهن المقصورة على السعوديين بالاضافة الى اغلاق امانة مدينه الرياض 18 محلاً مخالفاً ومصادرة 16 بسطة .

وجاءت الحملتان بتوجيه من سمو أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، امتداد للحملات التفتيشية المنفذة على جميع المنشآت في كافة أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها .

وشدد فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض على انه ووفقا للقرارات الوزارية المنظمة لسوق العمل لن يكون هناك اي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد .

من جانبه اكد مدير التفتيش بمكتب عمل الرياض جريد الدوسري ان هناك حملات اخرى سيتم تنفيذها بشكل متواصل بلا توقف للتحقق من التزام اصحاب المحلات بقرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل ، الى ان يتم القضاء على كل المخالفات .

 

الدفاع المدني
القبض
الرياض
إغلاق
مخالفاً
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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههه طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههه طيب
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله

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