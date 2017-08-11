⁠⁠⁠⁠⁠" الصحة " تكشف خطة الطوارئ خلال موسم الحج

عادل الحربي (صدى):

تسعى وزارة الصحة لاستقطاب القوى العاملة من جميع المناطق سنوياً خلال موسم الحج حرصاً على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن خلال هذا الموسم، بحسب ما أكده نائب وزير الصحة حمد الضويلع.

وقال الضويلع إن " الصحة " تعمل بشكل مستمر على التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ خطط الإخلاء الطبي في حالات الطوارئ والجاهزية الكاملة لجميع قطاعات الوزارة من خلال تأهيل العاملين، مشيرا إلى أن " الصحة " قطاع هام جداً في منظومة الحج سنوياً من منطلق توجيه القيادة الرشيدة -يحفظها الله- في إعطاء هذه الشعيرة أهمية عالية باعتبارها مناسبة استثنائية كبرى تحتاج إلى التعامل معها بدقة وحرص شديدين لضمان سلامة الملايين من الحجيج من كافة دول العالم.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الخامس للجان الحج التحضيرية بالمدينة المنورة، هذا وقد تفقد الضويلع خلال زيارته مستشفى الأنصار بدءا بأقسام الطوارئ والعناية المركزة ومركز ضربات الشمس واطلع على جاهزية المستشفى لإستقبال جميع الحالات الطارئة واستمع لشروحات مفصله عن أبرز الخدمات التي يقدمها المستشفى، كما زار مركزي العمليات لإدارة الطوارئ والأزمات والقيادة التحكم بصحة المنطقة واطلع على احدث التجهيزات التي تواكب التقنية الحديثة.

كما قام الضويلع بزيارة خاصة لمركز أمراض وجراحة القلب أثنى خلالها على الدور الكبير الذي تقوم به صحة المنطقة بسعيها الدؤوب لمواكبة التطورات في مجال طب القلب مشيداً بالتجهيزات والتقنيات المتطورة الطبية والكوادر المتميزة العاملة في هذا المجال، كما دشن المختبر الآلي (Automated lab) بمستشفى الملك فهد والذي كشفت " الصحة " في المدينة مؤخراً عن الانتهاء من تركيب جميع الاجهزة الخاصة به، والذي يعد صرحاً متقدماً في مجال المختبرات الطبيه ويعمل بأسلوب حديث ومتطور ويتمتع بمميزات ومواصفات عالمية تتناسب مع أحدث ما توصلت له التقنية الطبيه الحديثة من شركه بيكمان كولتر الأمريكيه.

تجدر الإشارة بأن المختبر الآلي المتكامل يعمل الجهاز على إلغاء التكرار والرتابة في الحياة البشرية حتى يقلل من الخطأ البشري وتحسين دقة نتائج العينات كما أنه يستطيع إجراء (11) إختبار في (42) ثانيه فقط مما يتيح له عمل أكثر من 1440 إختبار في الساعة الواحدة.

من جانبه أوضح مدير عام صحة المنطقة الدكتور عبدالحميد الصبحي بأن الخدمات المقدمة في المنطقة تقدم على عدة أوجه تبدأ من المنافذ مروراً بالخدمات الصحية داخل المدينة والقطاعات الصحية المساندة التابعة للمنطقة إلى المزارات الدينية في المدينة، وتقدم صحة المنطقة الخدمات (التوعوية، الوقائية، الإسعافية) بالإضافة إلى العلاج الأساسي والعلاج المتقدم والأمراض الموسمية).