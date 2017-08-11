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الأعداد السابقة للصحيفة

الكويت تتبرع بمليون دولار لصيانة جامع الزيتونة في تونس

Time منذ سنتين
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الكويت تتبرع بمليون دولار لصيانة جامع الزيتونة في تونس

خالد الظفيري (صدى):
تبرعت الكويت، بمليون دولار أمريكي لوزارة الشؤون الدينية التونسية لصيانة جامع «الزيتونة» التاريخي بالمدينة العتيقة في العاصمة تونس.

وقال سفير الكويت لدى تونس علي الظفيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ذلك جاء خلال لقاء جمعه بوزير الشؤون التونسية أحمد عظوم تطرق لبحث سبل وآفاق تطوير التعاون بين البلدين لاسيما في مجال الشؤون الدينية.

وأضاف أن الوزير التونسي أشاد بالدعم الكويتي، معتبرا أن هذا التبرع يعكس حرص الكويت وعملها على صيانة التراث الإسلامي والمعالم الإسلامية في تونس.

من جهته أوضح عظوم أنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الكويت وتونس في مجالي الأوقاف والزكاة، معربا عن رغبة بلاده الاستئناس بالتجربة الكويتية في هذا الخصوص وذلك عبر إرسال وفود تونسية للأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة في الكويت للاطلاع على تجربتهما بشكل مباشر.

وقال إن وزارته بصدد توجيه دعوة رسمية لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي محمد الجبري لزيارة تونس لبحث تفاصيل خطة عملية لتنفيذ اتفاقية التعاون في الشؤون الدينية التي وقعها البلدان في عام 2010.

يذكر أن «جامع الزيتونة» أو «جامع الزيتونة المعمور» أو «الجامع الأعظم» هو المسجد الجامع الرئيسي في مدينة تونس العتيقة وأكبرها وأقدمها حيث يعتبر ثاني أقدم مسجد في تونس بعد «جامع عقبة بن نافع» بمدينة «القيروان» وسط شرقي تونس.

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أحدث التعليقات

نبيل
لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم
فايد
ياربعنا ياللي تبون المرابيع من حاجر الوادي اليا سيل مران اطوو عزاكم يوم جات المشاريع ماعاد فيها لأهل الذود مقطان تجمعت فيها الهنود المصاليع مع غيرهم حتى عيال المريكان
ابو محمد
مجرمون مهما كانت اعذارهم ..
ابو محمد
طيب ...
ابو محمد
خير ان شاء الله ...

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