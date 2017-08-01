الرائد يسعى لخطف ثنائي الهلال

الرياض (صدى):

ذكر عبدالله السبيعي، المشرف العام على الفريق الأول للرائد، إن إدارة النادي تترقب جاهزية الحارس خالد شراحيلي، للتعاقد معه هذا الصيف.

وقال السبيعي في تصريحات إذاعية :: نفخر بأن يكون شراحيلي ضمن فريقنا في الموسم المقبل، لكنه الآن في فترة تأهيل وننتظر أن يكون بجاهزية تامة ".

ولعب شراحيلي ضمن صفوف الرائد الموسم الأخير، على سبيل الإعارة قادماً من الهلال، قبل إصابته بقطع في الرباط الصليبي مارس الماضي.

وأشار السبيعي إلى أن نادي الرائد، كان على تواصل مع عبدالكريم القحطاني، لاعب فريق الهلال لبحث إمكانية التعاقد معه.

واستدرك :" لكن القحطاني فضّل تأجيل الحديث إلى ما بعد نهاية البطولة العربية ".

وقدم القحطاني مستويات متميزة مع أوليمبي الهلال، في البطولة العربية المقامة في مصر، قبل خروج فريقه من مرحلة المجموعات.