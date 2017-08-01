calendar

الرائد يسعى لخطف ثنائي الهلال

Time منذ سنتين
Views 2790
الرائد يسعى لخطف ثنائي الهلال

الرياض (صدى):
ذكر عبدالله السبيعي، المشرف العام على الفريق الأول للرائد، إن إدارة النادي تترقب جاهزية الحارس خالد شراحيلي، للتعاقد معه هذا الصيف.

وقال السبيعي في تصريحات إذاعية :: نفخر بأن يكون شراحيلي ضمن فريقنا في الموسم المقبل، لكنه الآن في فترة تأهيل وننتظر أن يكون بجاهزية تامة ".

ولعب شراحيلي ضمن صفوف الرائد الموسم الأخير، على سبيل الإعارة قادماً من الهلال، قبل إصابته بقطع في الرباط الصليبي مارس الماضي.

وأشار السبيعي إلى أن نادي الرائد، كان على تواصل مع عبدالكريم القحطاني، لاعب فريق الهلال لبحث إمكانية التعاقد معه.

واستدرك :" لكن القحطاني فضّل تأجيل الحديث إلى ما بعد نهاية البطولة العربية ".

وقدم القحطاني مستويات متميزة مع أوليمبي الهلال، في البطولة العربية المقامة في مصر، قبل خروج فريقه من مرحلة المجموعات.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

**""'سهم'""**
جواميس ايران ... ويدعون الاسلام والغروبة وهم من خرب اليمن وقتل اهلة وشردوا ونهبوا واغتصبوا وعذبوا كل ذلك لارضاء المجوس الكلاب عليهم غضب الله
511
اللهم ارفع عنا هذا الداء واصلح حال الامه وحال مليكه فؤاد..
511
ياربي لك الحمد بس..
ابو عمار
مبروك
ابو عمار
اوكي

أخر الأخبار

بالفيديو..الأتراك يهربون من الحجر الصحي لغير آدميته
بالفيديو..الأتراك يهربون من الحجر الصحي لغير آدميته
Time منذ دقيقتين Views 1060
الكفن 6 طبقات لمتوفى مصري جراء الفيروس
الكفن 6 طبقات لمتوفى مصري جراء الفيروس
Time منذ 30 دقيقة Views 1539
بالفيديو..المخطوف الخنيزي: " تربيت في بيئة قذرة وما أبي أطلع الشين "
بالفيديو..المخطوف الخنيزي: " تربيت في بيئة قذرة وما أبي أطلع الشين "
Time منذ 56 دقيقة Views 2717
بالفيديو..محللة رياضية: " الفار " ظلم الرائد أمام النصر
بالفيديو..محللة رياضية: " الفار " ظلم الرائد أمام النصر
Time منذ ساعة Views 1886
فتاة تغتصب طفلة أثناء مساعدتها في الدراسة!
فتاة تغتصب طفلة أثناء مساعدتها في الدراسة!
Time منذ ساعة Views 1408
بالفيديو..الهلال ليس أهم محطة كروية لأندريه كاريو
بالفيديو..الهلال ليس أهم محطة كروية لأندريه كاريو
Time منذ ساعة Views 1868
بالفيديو..سقوط مفاجئ لمراسلة لبنانية على الهواء
بالفيديو..سقوط مفاجئ لمراسلة لبنانية على الهواء
Time منذ ساعتين Views 1367
مواطن يدخل مستشفى حاملا ثعبان لمعاينته
مواطن يدخل مستشفى حاملا ثعبان لمعاينته
Time منذ ساعتين Views 2893
رجل أعمال يعفي المستأجرين من قيمة الإيجار بحائل
رجل أعمال يعفي المستأجرين من قيمة الإيجار بحائل
Time منذ ساعتين Views 2441
بالفيديو..أول تعليق لخيسوس بعد إصابته بالفيروس
بالفيديو..أول تعليق لخيسوس بعد إصابته بالفيروس
Time منذ 3 ساعات Views 2668