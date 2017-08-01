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تدشين عدد من المشروعات التحسينية بمستشفى المحافظة العام

Time منذ سنتين
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تدشين عدد من المشروعات التحسينية بمستشفى المحافظة العام

حمود العنزي (صدى):
دشّن محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك، أمس المرحلة الثانية لعددٍ من المشروعات التطويرية والتحسينية بمستشفى المحافظة العام، تضمنت قسم إدارة الجودة وسلامة المرضى، وقسم العيادات الخارجية وقسم المختبر وبنك الدم ، وأماكن الانتظار بالأقسام كافة، والصالة الترفيهية للأطفال ، ودشن إلكترونياً قاعة التدريب والتعليم المستمر، وقسم التثقيف الصحي، كما قام المحافظ بجولة على أقسام التنويم وزار المرضى .

وأوضح مدير المستشفى الاخصائي فهد بن محمد الممخور، أن مشروعات التحسين تُعد من أهم المشروعات المباشرة لخدمة المرضى إذ تسهم في تسهيل إجراءات العمل وتقليص وقت الانتظار لمراجعي العيادات، مبيناً إلى أن تلك المشروعات تأتي ضمن برنامج التحول الوطني وفقاً لتوجه وزارة الصحة وتتماشي مع رؤية المملكة 2030.

الدواسر
المبارك
سليمان
مستشفى المحافظة
المشروعات التحسينية
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أحدث التعليقات

انور المالكي
النظام منع التجول ولكن لم نسمع بمنع التسوق والتاكد من التصاريح دخل المراكز التجارية
مشعل الشهراني
يارجال الي انقفذ عبدالرحمن سعد بن جليط الثعلبي بيض الله وجهك يبوسعد وهاذي فزعة الاد غالب فزعتهم ماهي رياء قدام الناس والاعلام الرايه البيضا ترقع لصبيان بني ثعلبه
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
يعني البذور كويسه ياالفارسه❤والله ماقد جربتها والا عندي هاالمشكله مزمنه الحمدلله على كل حال
احمد
هذا بعد فتره يمكن يسب الدين ولا عادات ولا اي شيء بس لاجل الاعلام ويطلع سواء زين ولا شين ولا لقافه ولا مساخه ولا اي شيء ابو شهادة ثاني متوسط والله مهزلة
ابن حزم
ياستير يارب والله شي يخووف

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