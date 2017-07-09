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الأعداد السابقة للصحيفة

قوات سوريا الديمقراطية تنفي انسحاب قوات «النخبة» من الرقة

Time منذ سنتين
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قوات سوريا الديمقراطية تنفي انسحاب قوات «النخبة» من الرقة

دمشق (صدى):
نفى العميد طلال سلو، الناطق باسم " قوات سوريا الديمقراطية " ، ما تردد من أنباء حول انسحاب قوات " النخبة " التابعة لرئيس الائتلاف السوري المعارض السابق أحمد الجربا، من معركة تحرير الرقة.

ونقلت قناة (سوريا الديمقراطية) عن سلو قوله : " إن ما تداولته أمس صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول انسحاب قوات النخبة من جبهة شرق مدينة الرقة غير صحيح على الإطلاق " .

وكانت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أمس نبأ يفيد بانسحاب ما تسمى بقوات " النخبة " من محيط سور الرقة ، ومن حي الصناعة ، والمشلب التي سيطرت عليهما من قبل، وأنها تمركزت في قرية حمرة ناصر أثر خلافات نشبت بينها وبين قوات سوريا الديمقراطية.

يذكر أن مدينة الرقة شهدت مساء أمس قصفا مدفعيا عنيفا، حيث تركز القصف على منطقة الطيار قرب الجسر الجديد جنوب المدينة، وعلى محاور المدينة القديمة، وعلى منطقة الدرعية في الجهة الغربية، في حين لقي 4 من أفراد الفصائل الكردية -المكون الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية- مصرعهم ، وأصيب شخص آخر برصاص القناصة قرب دوار الفروسية داخل المدينة.

ويشارك أكثر من 18 فصيلا عسكريا سوريا من العرب والأكراد في معركة تحرير الرقة.

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أحدث التعليقات

ابو راكان
قرار جيد إيقاف مثل هذا البرنامج . وان كانت هناك برامج اخرى ذات محتوى مخالف للشرع مخالف للعقيدة ننتظر إيقافها. اللهم اصلح حال المسلمين.
المليليح
كلامك مكرر ما تعرف ترد كم كان عمرك قبل عشرين سنه وأنت ماشفت آسيا والبطولة العربية ؟ كم سنه داعس عليك النصر مافزت عليه ؟ مين دقك الموسم الماضي سبعه أهداف في ثلاثة أيام وأخرجك من كأس الملك والدوري ؟ مين دقك الموسم وأخذ منك البطولة العربية ؟ ترى كل اللي قلتلك الموسم الماضي يعني مايمديك تنسى .. صدقت الآن ان الاعلام لاعب بعقولكم ؟ اما باقي الألفاظ الوسخه اللي انت قلتها انا كعالمي ومكانتي العالمية لا تسمح ان ارد عليك مثل هذا الألفاظ القذرة وكلأ وبيئته 🌹🌷
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
الله يرحمه ووالديا رحمة واسعه ويسكنهم الفردوس الأعلى من الجنه .. اللهم آمين ..
ابو محمد 😎
سبحان الله ..

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