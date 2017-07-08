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الملك عبدالله للأمير نايف: " القرضاوي إنسان تافه "

Time منذ سنتين
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الملك عبدالله للأمير نايف: " القرضاوي إنسان تافه "

نايف السالم (صدى):
روى محمد بن عبدالرحمن الصفيان ، المرافق الخاص للأمير نايف بن عبدالعزيز ،رحمه الله، فحوى رسالة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ،رحمه الله، تلقاها من يوسف القرضاوي ، وأرسلها للأمير نايف بن عبدالعزيز ؛ قبل ثمانية أعوام.

وتفصيلاً: قال " الصفيان ": "في عام ١٤٣١هـ وبينما كان الأمير نايف ،رحمه الله، منهمكاً في عمل الدوله كعادته وفي قصره بمحافظة جدة ؛ حيث كانت الساعه قرابة السابعة مساء وكنت أجلس بجواره ، حضر أحد السكرتارية العاملين لديه وأبلغه بحضور مندوب من الديوان الملكى ومعه ظرف عاجل يُسلم له ، فأمر باستلامه وأُحضر المظروف وسلم بيده وكان مكتوبا عليه " الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سرى جدا وعاجل ويفتح بيده " ، فأخذه الأمير وأمر أن يفتح المظروف ففتح وسلم له ، وكان عبارة عن خطاب من ثلاث صفحات فقرأه ؛ ثم التفت إلي وقال: " اقرأه هذا إنسان تافه " ، يعنى " القرضاوى ".

وأضاف: " كان واضحا غضب الأمير نايف وهو امتداد لغضب الملك عبدالله ،رحمهما الله " ، وقال: " كيف تسمح حكومة قطر لهذا وأمثاله بأن يخاطب الملك والدولة وهو لا شيء وليس رئيساً للدولة أو من مسؤوليها ، وهذا دليل على أن الذي أضاع قطر هو القرضاوي ومن على شاكلته، ثم سلمنى الأمير الخطاب وقال اقرأ فقرأته فإذا هو عبارة عن رسالة من المدعو يوسف القرضاوى مخاطبا فيها الملك عبدالله بالإفراج عن الإرهابيين وبعض الجماعات والأفراد الذين كان لهم دور في الفوضى ونشر الفتن وزعزعة الأمن، وتدخل حتى في الأمور السياسية والدينية والاجتماعية وتدخل في شؤون المرأة السعوديه هذا بالإجمال ، وكلامه كثير ممل كغثاء السيل لا نفع فيه ؛ بل جعل نفسه وصياً على الأمة، وهذا دليل جهله حتى لو ادعى العلم ".

وبين: " وأذكر مما جاء في خطابه أنه كان يطلب من الملك عبدالله أن يفرض على علماء السعودية أن يغيرو من فتاويهم متهماً إياهم بالفتاوى الشاذة ، وأذكر أنه كتب عبارة يقول فيها (لا بد أن يكون الإسلام كما يريده الإنسان العصرى وأنتم مخطئون في فهم الإسلام) ".

وقال " الصفيان ": "أذكر أن الأمير نايف وأنا أتحدث معه قال كلمة جميلة خالدة كعادته ،رحمه الله، في كلامه الموزون والمفيد فهو صوت العقل صوت الأمن صوت الحق وطلبت منه أن أدونها فأذن لى ؛ حيث قال: " ليس الدين الذي يتبع الإنسان ، وإنما على الإنسان أن يتبع دين الله ، والله أنزل الدين مكتملا صالحاً لكل زمان ومكان ".

وواصل: " بعد نقاش طويل في هذا الموضوع أبلغنى فيه الكثير عن المواقف السلبية لدولة قطر والمدعو " القرضاوي " ، قلت للأمير: " سيدى تجاهلوا هذا التافه الضال شيبة الظلالة والفتنة ، ولا تقم له وزنا ، واستأذنت الأمير أن أتدخل في الموضوع وأرد عليه بطريقتى ، فأذن لى ، وقال كيف قلت من الشعر فهو شاهد التاريخ كما يقال، فكتبت قائلا:

‏يا الله إنك تنصر الملة المفروضه

وتخذل عدو الدين والمنهج القرضاوي

اللي بنا فتواه ب النية المغروضه

يبي يحط الدار في وضعها فوضاوي

كذاب وفتواك ما تنقبل مرفوضة

والشان مايعنيك وش تبى وش ناوي؟

ماطلبنا منك رأيك ولا ملحوظه

عندنا من يفهم الدين ورايهم متقاوي

ومن سمع منك ‏فديرته مقضوضه

والملك منه زايل ن متهاوي

والديرة اللى تضمك ماكرة مبغوضه

وبتعيش في ضيقة ووضعها مأساوي

واختتم: " عرضت هذه الأبيات على الأمير رحمه الله فقال : " أكثر انتشار في وسائل التواصل الآن " تويتر " ، أو الفيس بوك ، فقلت الفيس بوك ، فقال أرسلها على الفيس بوك فأرسلتها في حينها ووصلني ردود مؤيدة ومعارضة ومحايدة ، فقال لى الأمير لا ترد على أحد أياً كان إلا إذا أمرتك. وانتهى الموقف " .

 

القرضاوي
الملك عبدالله بن عبدالعزيز
الأمير نايف بن عبدالعزيز
خادم الحرمين لاشريفين
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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ربما مع تقدم العمر ظننت ( نعم ) أنها تمت قبل 70 عاما وهي قبل ذلك بكثير كتبتها هنا 1951 وهي على الأرجح في 1915 -1917 أي أكملت 100 عام وزيادة وبالمناسبة هذه نقول أن لويس كان معذورا لأن لا دراسات مغناطيسية كافية كانت متوافرة في حينه
ابو عمار
انصحك بمغادرة لندن الى امريكا لان قتلك فيها او خطفك ليس بصعب على نظام الحمدين
د محمد ماجد بخش
قام كل من والتر هتلر وفريتز لندن بعمل أول توضيح ناجح من وجهة نظر ميكانيكا الكم للترابط الكيميائي، وخاصة للهيدروجين الجزيئي، في عام 1927. وقد كان عملهم مبنيا على أساس تصور رابطة التكافؤ، والذي افترض أن الرابطة الكيميائية تتكون عندما يكون هناك تداخل جيد بين المدارات الذرية للذرات المساهمة. وهذه المدارات الذرية تعرف بأن بينها وبين بعضها زاوية محددة، وعلى هذا فإن تصور رابطة التكافؤ يمكن أن تتوقع زوايا الروابط بنجاح في الجزيئات البسيطة. عادة ما تكون هذه الرابطة بين اللافلزات فقط.
د محمد ماجد بخش
استمر الجدل والتناقض لكن انتصر فريق علة حساب فريق آخر وأتفق العموم على الروابط الكيميائية في الكيمياء هي ظاهرة تماسك الذرات في الجزيء أو  البلورة أو غير ذلك. وجميع الروابط الكيميائية ترجع لتفاعل الإلكترونات الموجودة في الذرة. وهذه الإلكترونات جزء من المدار الذري للذرة. ولكن في الرابطة تقوم الإلكترونات بتكوين مدار جزيئي بين ذرتين أو أكثر ويتماسك الجزيئ. تفاعلات الإلكترونات تنشأ نتيجة القوة الكهرومغناطيسية حيث تتآثر الإلكترونات (سالبة الشحنة) مع نواة الذرة (موجبة الشحنة) وكذلك تتآثر فيما بينها، فتنشأ الروابط بين الذرات، وبعض الخصائص الأخرى مثل المغناطيسية. وتكوّن الذرات رابطة في حالة أن تكون طاقتها بعد الارتباط أقل من طاقتها قبل الارتباط. تتحرك الإلكترونات في الذرة والجزيئات في مستويات للطاقة.
ابو عمار
مسكينه يبدو ان العسكري ما طالع في وجهها فزعلت منه وادعت انهم يتمالحون معها ... يا ليت تشتري مرايه وتشوفي وجهك

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