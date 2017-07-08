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الأعداد السابقة للصحيفة

صور تخيلية لـ BMW X4 2019 بالاعتماد علي X3 الجديدة

Time منذ سنتين
Views 2373
Comment 1
صور تخيلية لـ BMW X4 2019 بالاعتماد علي X3 الجديدة

طلال الغامدي (صدى):
في حين أن BMW X4 الحالية ليست موديل قديم جدا، فإنها تعتمد على موديل X3 الذي خرج من الخدمة والذي يمكن استبداله قبل الموعد المحدد بقليل وفي الواقع، يتم تطوير مجموعة BMW X كلها بسرعة، والتي تشمل سيارة X5.

ولكننا هنا للحديث عن الجيل الثاني من الجيل الرابع من X4 الذي يطلق عليه اسم G02. وقد ظهرت صور تجسسية للسيارة مرارا وتكرارا، بما في ذلك في شكل M40i، ولكن دائما بحلة التمويه. ويمكننا أن نري ونستنتج التصميم الكامل للسيارة في مثل هذه المرحلة المتأخرة من الاختبارات لأن التمويه رقيق ومع ذلك فمن الجميل أن نلقي نظرة على النموذج الجديد الذي ننتظره من عدة أشهر.

والتصميم الذي نراه هنا هو تصميم توقعي من X-Tomi يتنبأ بشكل موديل 2019 من السيارة ويبدو أنها تبدو بتصميم أكثر شراسة وأناقة ولكن أيضا أقل في الرياضية. ومن الأشياء التي نحبها في السيارة التأثير ثلاثي الأبعاد للمصابيح الأمامية ومن السهل أن نلاحظ أقواس العجلات المستطيلة وشبك التهوية هوفميستر.

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أحدث التعليقات

M-512
اتمنى الصحة والعافية للجميع اتمنى أن اي إنسان يشعر بتعب أو أعراض المرض أن يذهب للعلاج بسرعة وأن يبتعد عن الناس السليمين، وكفانا الله وإياكم شر المحن والكوارث، دمتم سالمين.
أبو محمد
اللهم حولينا ولا علينا .. عاد الحين بالحجر المنزلي .
M-512
السبب الحقيقي في إنتشار هذا الوباء السيئ هو المرضى إلي يتناقلون به بكل مكان وهم يعلمون أنه معدي وخطر وللأسف الشديد أن المسبب الأكبر والحقيقي وهذا كما قالته الأخبار في الصحف العالمية وحتى في التلفاز أن العاملين في القطاعات الصحية يصيبهم الوباء وهم لايعلمون انهم في خطر محدق ويعدون غيرهم من الابرياء وفي هذا الأمر من نلوم !؟ هل نلوم المرضى إلي ابتلوا به أم من يترى !؟
ا
جعل هالراس في جنات النعيم عند مليك مقتدر💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔❣💔💔💔💔💔❣❣💔💔💔💞ابوفيصل
abdul
هههههه.... حسب الدعايات السابقة لم يعد لقطر جيش، تم تسريحهم واحلال محلهم بالكتائب الايرانية والتركية والطالبان والاخوان فضلا عن الامركان في قاعدة العديد. رحم الله الشيخ الشعراوي ، كان دائما يقول : ان كنت كذوبا فكُن ذَكورًا. وبعدين ليش كلام معارض يعتمد ؟ هذا عبارة عن غانم الدوسري تبع قطر.

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