صور تخيلية لـ BMW X4 2019 بالاعتماد علي X3 الجديدة

طلال الغامدي (صدى):

في حين أن BMW X4 الحالية ليست موديل قديم جدا، فإنها تعتمد على موديل X3 الذي خرج من الخدمة والذي يمكن استبداله قبل الموعد المحدد بقليل وفي الواقع، يتم تطوير مجموعة BMW X كلها بسرعة، والتي تشمل سيارة X5.

ولكننا هنا للحديث عن الجيل الثاني من الجيل الرابع من X4 الذي يطلق عليه اسم G02. وقد ظهرت صور تجسسية للسيارة مرارا وتكرارا، بما في ذلك في شكل M40i، ولكن دائما بحلة التمويه. ويمكننا أن نري ونستنتج التصميم الكامل للسيارة في مثل هذه المرحلة المتأخرة من الاختبارات لأن التمويه رقيق ومع ذلك فمن الجميل أن نلقي نظرة على النموذج الجديد الذي ننتظره من عدة أشهر.

والتصميم الذي نراه هنا هو تصميم توقعي من X-Tomi يتنبأ بشكل موديل 2019 من السيارة ويبدو أنها تبدو بتصميم أكثر شراسة وأناقة ولكن أيضا أقل في الرياضية. ومن الأشياء التي نحبها في السيارة التأثير ثلاثي الأبعاد للمصابيح الأمامية ومن السهل أن نلاحظ أقواس العجلات المستطيلة وشبك التهوية هوفميستر.