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الأعداد السابقة للصحيفة

حريق هائل في مبنى وزارة المالية بالسلفادور

Time منذ سنتين
Views 1851
Comment 1
حريق هائل في مبنى وزارة المالية بالسلفادور

سان سلفادور (صدى):

نشب حريق كبير في مبنى وزارة المالية في العاصمة السلفادور سان سلفادور، أمس الجمعة، مما أدى إلى محاصرة أشخاص داخل المبنى.

وأرسلت الحكومة طائرات هليكوبتر لإنقاذ الناس من داخل المبنى ، في الوقت الذي أظهر فيه شريط مصور أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من المبنى.

وقال وزير الدفاع ديفيد مونجويا، إن عددًا لم يتم تحديده محاصر داخل المبنى وإنه يجري الاستعانة بطائرات هليكوبتر لإجلاء الناس من فوق السطح .

وأكد رئيس خدمات الطوارئ خورخي ميلينديز، للتلفزيون المحلي، أن شخصًا قفز من المبنى ولكن لم يتسن له تحديد ما إذا كان نجا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الله يرده لاهله سالم ...
البرفسور حنس
اذا فيه جحش ما فهم تعليقي ...اقوله بكرا تكبر وتفهم...
ابو محمد
خلوها تصدي ..
ابو محمد
خلوها تصدي ..
**""'سهم'""**
احسنت ... لابارك الله فيهم

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