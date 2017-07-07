نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

طفل يموت جوعًا بعد مكوثه بجانب جثة أمه لأسبوعين

Time منذ 3 سنوات
Views 1481
Comment 3
طفل يموت جوعًا بعد مكوثه بجانب جثة أمه لأسبوعين

مليكة فؤاد (صدى):
توفي صبي صغير جوعًا في بريطانيا، بجانب جثة أمه التي توفيت قبله بأسبوعين دون أن يلاحظ أحد من الجيران أو الأقارب.

ورغم أن الأم التي تُدعى “ إستر إكيتي- مولو ”، توفيت فجأة بعد أن عانت من الصرع في شقتها في هاكني، توفي الطفل تشادراك، بسبب الجوع بعد أسبوعين.

وكان الطفل يعاني من التوحد، وبالتالي لم يكن قادراً على دق ناقوس الخطر، وتم العثور عليه في النهاية متشبثًا بجسم والدته المتحللة بعد أن أثار أحد أفراد العائلة الإنذار.

وأثارت هذه الحادثة المزعجة تساؤلات خطيرة حول كيف يمكن أن يموت الطفل جوعًا في بريطانيا في عام 2017 دون أي يلاحظ أحد.

وكان الطفل الصغير ووالدته محبوبين وهو ما تبين من جنازتهما، حيث وقف مئات المشيعين داخل الكنيسة في مقبرة “ مانور بارك ” شرق لندن؛ لانتظار وصول استير البالغة من العمر 24 عامًا وتشادراك البالغ من العمر 4 سنوات.

طفل
بريطانيا
جوع
موت
Time واتساب

أحدث التعليقات

QLQ
... الوجه الاخر للاخونجية التركية
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

أخر الأخبار

المغربيات معرضات بشكل مفرط للإصابة بكورونا
المغربيات معرضات بشكل مفرط للإصابة بكورونا
Time منذ 7 دقائق Views 136
أمر بحجز وكيل وزارة الداخلية في الكويت
أمر بحجز وكيل وزارة الداخلية في الكويت
Time منذ 12 دقيقة Views 1388
" درندري " تطالب بتبني جهة رسمية مهمة كشف " غربان تويتر "
" درندري " تطالب بتبني جهة رسمية مهمة كشف " غربان تويتر "
Time منذ 57 دقيقة Views 1647
إعفاء رئيس بلدية الشفاء بالطائف بسبب مشكلة النظافة
إعفاء رئيس بلدية الشفاء بالطائف بسبب مشكلة النظافة
Time منذ ساعة Views 2005
بالفيديو.. باحثون يفسرون ظاهرة تطاير الثعابين في الهواء
بالفيديو.. باحثون يفسرون ظاهرة تطاير الثعابين في الهواء
Time منذ ساعة Views 893
مظاهرات بفرنسا ضد تعيين " مغتصب " وزيرًا للداخلية
مظاهرات بفرنسا ضد تعيين " مغتصب " وزيرًا للداخلية
Time منذ ساعة Views 2062
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
Time منذ ساعة Views 1586
توظيف السعوديين بعقود عمل مرنة قريبًا
توظيف السعوديين بعقود عمل مرنة قريبًا
Time منذ ساعة Views 2186
مأساة 11 مصريًا لقوا مصرعهم في محاولة إنقاذ طفل من الغرق
مأساة 11 مصريًا لقوا مصرعهم في محاولة إنقاذ طفل من الغرق
Time منذ ساعة Views 545
مهلة أخيرة لغلطة سراي لحسم موقف مايكون
مهلة أخيرة لغلطة سراي لحسم موقف مايكون
Time منذ 3 ساعات Views 2104