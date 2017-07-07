طفل يموت جوعًا بعد مكوثه بجانب جثة أمه لأسبوعين

مليكة فؤاد (صدى):
توفي صبي صغير جوعًا في بريطانيا، بجانب جثة أمه التي توفيت قبله بأسبوعين دون أن يلاحظ أحد من الجيران أو الأقارب.
ورغم أن الأم التي تُدعى “ إستر إكيتي- مولو ”، توفيت فجأة بعد أن عانت من الصرع في شقتها في هاكني، توفي الطفل تشادراك، بسبب الجوع بعد أسبوعين.
وكان الطفل يعاني من التوحد، وبالتالي لم يكن قادراً على دق ناقوس الخطر، وتم العثور عليه في النهاية متشبثًا بجسم والدته المتحللة بعد أن أثار أحد أفراد العائلة الإنذار.
وأثارت هذه الحادثة المزعجة تساؤلات خطيرة حول كيف يمكن أن يموت الطفل جوعًا في بريطانيا في عام 2017 دون أي يلاحظ أحد.
وكان الطفل الصغير ووالدته محبوبين وهو ما تبين من جنازتهما، حيث وقف مئات المشيعين داخل الكنيسة في مقبرة “ مانور بارك ” شرق لندن؛ لانتظار وصول استير البالغة من العمر 24 عامًا وتشادراك البالغ من العمر 4 سنوات.