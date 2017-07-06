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الأعداد السابقة للصحيفة

أمريكا ترفع الحظر عن الحسابات المالية للحكومة اليمنية

Time منذ سنتين
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أمريكا ترفع الحظر عن الحسابات المالية للحكومة اليمنية

فهمي محمد (صدى):
أعلن رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، تلقي حكومته بلاغاً من الخزانة ‏الأمريكية برفع الحظر عن حساباتها.‏

وقال " بن دغر " ، خلال ترؤسه اليوم في عدن اجتماعاً بقيادتي البنك المركزي ووزارة المالية في ‏بلاده، إن الحكومة سوف تسعى إلى رفع الحظر عن حساباتها لدى الدول الأخرى، منوهاً بالقرار الشجاع للرئيس عبدربه منصور هادي بنقل البنك المركزي إلى ‏عدن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن " بن دغر" قوله: " إن قرار نقل عمليات البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن تم بعد أن أفرغت ‏الميليشيا الانقلابية خزائنه، ونهبت كل الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي كان في البنك، وسخرته ‏لصالح ما تسميه بمجهودها الحربي، وألحقت الضرر بالاقتصاد الوطني حتى عجز الانقلابيون ‏عن دفع رواتب الموظفين " .

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد
خوذي راحتك ..
ابو محمد
خوذي راحتك ..
ابو محمد
الله يرحمهم جميع .. آمين ..
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح شبابنا وجنبهم المخدرات والخمور هذه البلاوي اذهبت عقول الشباب اللهم ارحم المتوفي وشافي المصاب
ابو محمد
اللهم ارفع عنا البلاء واالوباء .. اللهم آمين ..

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