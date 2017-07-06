أمريكا ترفع الحظر عن الحسابات المالية للحكومة اليمنية

وقال " بن دغر " ، خلال ترؤسه اليوم في عدن اجتماعاً بقيادتي البنك المركزي ووزارة المالية في بلاده، إن الحكومة سوف تسعى إلى رفع الحظر عن حساباتها لدى الدول الأخرى، منوهاً بالقرار الشجاع للرئيس عبدربه منصور هادي بنقل البنك المركزي إلى عدن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن " بن دغر" قوله: " إن قرار نقل عمليات البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن تم بعد أن أفرغت الميليشيا الانقلابية خزائنه، ونهبت كل الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي كان في البنك، وسخرته لصالح ما تسميه بمجهودها الحربي، وألحقت الضرر بالاقتصاد الوطني حتى عجز الانقلابيون عن دفع رواتب الموظفين " .