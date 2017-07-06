سامسونج تطرح مجموعة من النصائح للتعامل مع «جالاكسي أس 8»

نورة الشهري (صدى):

أوردت شركة سامسونج مجموعة من النصائح والحيل للتعامل مع جهاز " جالاكسي أس8 " و " جالاكسي أس8بلس " للاستفادة الكاملة من الميزات الاستثنائية التي يقدمها الهاتف.

شريط التنقل Navigation Bar تتمثل فيما يلي

يحتوي شريط التنقل في هاتف Galaxy S8 and S8+ الذي يضم الزر الرئيسي Home وزر الرجوعBack ووزر التطبيقات المفتوحة حديثاً Recents على عدد من الحيل التي ربما لم يكتشفها المستخدمين بعد بما في ذلك إمكانية السماح للمستخدمين بتجاوز شاشة قفل جهازهم والوصول الفوري إلى شاشة العرض الرئيسية.

بعد تفعيل ميزة إلغاء القفل باستخدام زر الصفحة الرئيسي Home من خلال الإعدادات ( العرض) شريط التنقل، فإن الضغط الثابت على زر الصفحة الرئيسية المربع في وضع “ العرض الدائم ” سيؤدي إلى إلغاء قفل الجهاز (لا داعي لإجراء حركة تمرير).

في حين أن النقر المزدوج سيسحب قفل الشاشة. وتسمح إعدادات شريط التنقل للمستخدمين أيضا بتخصيص حساسية زر الصفحة الرئيسية لتجنب الضغط غير المرغوب.

يمكن للمستخدمين إخفاء شريط التنقل في التطبيقات عندما لا يختفي تلقائياً أو تنظيمه في الشاشة عن طريق تبديل زر الإظهار والإخفاء، والذي يظهر على أقصى الجانب الأيسر من الشريط. ويمكن أيضاً أن يتم تخصيص إعدادات الشريط أيضاً.

إنشاء رسائل تذكير مناسبة

هل تود العثور على مقالة مثيرة للاهتمام وترغب في العودة إليها وقت لاحق؟ يسمح غالاكسي أس 8 للمستخدمين بحفظ عناوين المواقع بشكل مريح باستخدام وظيفة التذكير التي يتميز بها.

مع عملية سحب الموقع، أدخل ببساطة إلى خيارات المشاركة في متصفحك وانقر على أيقونة التذكير سيتم حفظ عناوين مواقع صفحات الويب بشكل تلقائي، ويمكن للمستخدمين أيضاً تحديد الوقت الذي يرغبون فيه بتلقي الاشعارات.

يسمح غالاكسي أس8 للمستخدمين بإنشاء رسائل تذكير على أساس النصوص. عند عرض محادثة في تطبيق الرسائل، اضغط طويلاً على رسالتك المحددة حتى تظهر قائمة خيارات الرسالة واختر إرسال إلى تذكير، سيتم حفظ الرسالة تلقائيا إلى تطبيق رسائل التذكير، وستتمكن أيضا من تحديد ما إذا كنت تريد عرض رسالة التذكير أم لا.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح الهاتف للمستخدمين بتثبيت رسائل التذكير في وضع العرض الدائم Always On Display، لجعلها مرئية في جميع الأوقات. وللقيام بذلك، افتح تطبيق التذكير وانقر على رسالة التذكير التي تريد عرضها واختر “ تثبيت إلى وضعية العرض الدائم ” .

الاستفادة من الشاشة الجانبية

تتيح الألواح الجانبية في شاشة هاتف غالاكسي أي 8 للمستخدمين الوصول إلى التطبيقات والأخبار والوظائف الرئيسية عند التمرير بشكل بسيط على جانب الشاشة. ويمكن للمستخدمين تخصيص خيار اللوحات الجانبية وإضافة المزيد من التطبيقات والاختصارات التي تناسبهم.

وتضيف ميزة الإضاءة الجانبية في الشاشة مزيداً من الراحة بإخطار مستخدمي الهاتف بالرسائل الواردة عن طريق إضاءة جانبي شاشة العرض اللامتناهية.

ما يتيح عرض الإخطارات حتى عندما يكون اتجاه الجهاز للأسفل، ويمنح المستخدمين طريقة سلسة لإخطارهم بالرسائل من دون مقاطعة أنشطتهم سواء مشاهدة الفيديو أو ممارسة الألعاب والتطبيقات.

يمكن للمستخدمين الوصول إلى إعدادات الشاشة الجانبية من خلال الذهاب إلى إعدادات> عرض> الشاشة الجانبية.

زر التشغيل واختصارات الاستشعار

تتطلب عملية التقاط صورة مثالية في بعض الأحيان من الشخص أن يكون سريعاً في التعامل مع كاميرا هاتفه.

لمساعدة المستخدمين على التقاط صور مميزة لأجمل اللحظات التي يعيشونها، يمكن لكاميرا الجهاز أن تنطلق على الفور مع الضغط المزدوج على مفتاح التشغيل.

إضافة إلى أن وظيفة تكبير الكاميرا هي أيضاً سلسة على نحو مماثل، ما يسمح للمستخدمين بتكبير أو تصغير الكاميرا بسهولة عن طريق سحب زر الالتقاط الأبيض إلى اليمين أو اليسار.

بالإضافة إلى وظيفة فتح قفل الجهاز، يتيح حساس بصمة الأصبع في الهاتف للمستخدمين فتح التطبيقات وإدارة الوظائف الرئيسية.

وسيسمح لك التمرير البسيط للأسفل أو الأعلى إظهار أو إخفاء لوحة الإخطارات، في حين يتيح السحب للأعلى على الحساس من الشاشة الرئيسية إظهار تطبيق Samsung Pay. يمكن العثور على هذه الوظيفة في الإعدادات( ميزات متقدمة) إشارات حساس الأصبع.

في اجتماع ولا يمكنك الرد على الهاتف؟ يمكنك بطريقة مناسبة عدم الرد على المكالمات الواردة عن طريق رسالة نصية قصيرة معدة مسبقاً.

ويمكن تفعيل ميزة الرد السريع من خلال لمسة لثانيتين على حساس معدل ضربات القلب في الجهاز ما يسمح للمستخدمين بإرسال استجابة مخصصة تناسب احتياجاتهم. يمكن إيجاد هذه الوظيفة في الإعدادات> الشاشة> الشاشة الجانبية> الإضاءة الجانبية> المزيد من الخيارات> الرد السريع.

إعدادات لقطة الشاشة Screenshot

يمكن التقاط لقطات سريعة للشاشة عبر مجموعة متنوعة من الطرق المريحة.

لدى المستخدمين عدة خيارات لإجراء عملية التقاط لقطات سريعة للشاشة بما في ذلك خيار الضغط باستمرار على زر “ خفض مستوى الصوت ” وزر التشغيل في وقت واحد أو بتمرير الشاشة من جانب إلى آخر براحة اليد، أو بالاستفادة من ميزة الاختيار الذكي Smart Select ، التي يمكن العثور عليها عبر الشاشة الجانبية وتتيح للمستخدم تحديد منطقة محددة من شاشة العرض ليتم التقاطها كصورة أو كامتداد جيف “ نسق الرسومات المتبادلة ” .

وتعد ميزة “ التقاط التمرير ” التي توجد في إعدادات> ميزات متقدمة> التقاط ذكي، بمثابة خيار آخر مفيد تم تصميمها لمساعدة المستخدمين على التقاط لقطات سريعة مكتملة بشكل أكبر. تظهر الوظيفة بعد التقاط لقطة سريعة للشاشة وتسمح بتضمين كامل التطبيق أو المحتوى القابل للتمرير في الصورة.

طريقة ممتعة لفتح قفل هاتفك

بعد تسجيل قزحية العين لإجراء عملية التحقق البيومتري، يمتلك مستخدمو غالاكسي أس8 خيار لتحديد إطار ممتع أو خلفية عرض مميزة عندما يتم تنشيط ميزة الأمان.

يمكن العثور على التصاميم المتاحة في (الإعدادات) قفل الشاشة والأمان> ماسح قزحية العين> معاينة إطار الشاشة.

مزايا معززة لـ Snap Window

تسمح ميزة Snap Window الجديدة للمستخدمين باختيار جزء من التطبيق الذي فتح مؤخراً وتثبيته في الجزء العلوي من الشاشة.

وهذا يعني، على سبيل المثال، أن المستخدم بإمكانه مراقبة الفيديو أو المحتوى الذي يتم تحديثه باستمرار مثل أسعار الأسهم وعناوين الصحف عبر الجزء العلوي من الشاشة، في حين يتم استخدام ما تبقى من الشاشة لإرسال البريد الإلكتروني وتصفح الويب أو إدارة تطبيقات أخرى.

يمكن تفعيل الميزة عن طريق سحب تطبيقاتك الأخيرة والنقر على الزر المطابق للوظيفة.

مشاركة الروابط مع سحابة سامسونغ الإلكترونية

تقدم سحابة سامسونغ للمستخدمين وسيلة سلسة لمشاركة مقاطع الفيديو الكبيرة وملفات الصور عن طريق إنشاء عنوان للصفحات يتيح للآخرين الوصول إلى وسائل الإعلام المشتركة الخاصة بك.

وتحافظ هذه الوظيفة على جودة الصورة كاملة وتدعم الملفات التي يصل حجمها إلى 1 غيغابايت. ويمكن للمستخدمين حفظ ما يصل إلى 2 غيغابايت من المحتوى في اليوم الواحد، ثم يتم حذف الملفات من خوادم سامسونغ بعد يومين.

لاستخدام هذه الميزة، حدد الصورة أو مقطع الفيديو الذي تريد مشاركته في تطبيق المعرض، ثم انقر على مشاركة واختر مشاركة الرابط. ستسمح لك الشاشة اللاحقة بتحديد التطبيق الذي ترغب باستخدامه لإرسال الرابط الخاص بك.

يمكن للمستخدمين أيضاً تزويد الآخرين بإمكانية الوصول إلى المحتوى المشترك عن طريق إرسال رمز. وسيتمكن أولئك الذين يحصلون على الرمز من إدخاله في تطبيق مشاركة الرابط من سامسونغ وذلك لمشاهدة وتحميل الملفات المشتركة بشكل فوري.