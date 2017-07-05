خريجي علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بين شح الوظائف وحاجة التخصص

سعيد العجل (صدى):

تصدرت مطالب خريجي تخصصات علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية مواقع التواصل الاجتماعي بقوة ووصلت لمراكز متقدمة على الترند العالمي في محاولة منهم للفت نظر المسؤول بعد التهميش الذي طال هذا التخصص.

واتخذت المطالب وسما على تويتر بعنوان #علم_الاجتماع_يا_ولي_العهد موجهين صوتهم الى ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لإنصافهم من تجاهل الخدمة المدنية في استحداث ارقام وظيفية لهم رغم حاجة التخصص في العديد من قطاعات الدولة كوزارة الصحة والتعليم و والمديرية العامة للسجون .

واهمية ان يكون تخصص الخدمة الاجتماعية موجودا نظرا لفعالية التخصص في القضايا الاجتماعية ومساهمته الفاعله في معالجة السلوك الانساني في حالات الايذاء والهروب والعنف وايضا في تأهيل حالات المدمنين واعادتهم الى حياتهم الطبيعية وكذلك في الارشاد الطلابي داخل المدارس

يذكر ان عدد الخريجين المطالبين بتحسين اوضاعهم الوظيفية او استحداث وظائف في تخصصاتهم يفوق 2000 اخصائي بحسب حديثهم جميعهم حاصلون على تصنيف هيئة التخصصات الصحية بعد اجتيازهم الاختبارات المعدة لهذا الغرض