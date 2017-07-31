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بالفيديو.. " شاص " يلتحم بمقطورة شاحنة من الخلف في حادث مروع

Time منذ سنتين
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Comment 8
بالفيديو.. " شاص " يلتحم بمقطورة شاحنة من الخلف في حادث مروع

علي العنزي (صدى):
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث مروري مروع لسيارة " تويوتا شاص " ، على طريق حائل - المدينة بالقرب من جبال وسمة التابعة لمركز مراغان.

وقد اصطدمت السيارة بمقطورة شاحنة من الخلف، ما أدى إلى اندلاع النيران في السيارة واحتراقها.

وأشار مصور المقطع، إلى أن سائق السيارة لم ينجُ من الحادث، لافتا أن الموجودين في الموقع حاولوا إخراجه من السيارة بعد الحادث مباشرة إلا أن النيران منعتهم.

ورصد المقطع المتداول قيام سائق الشاحنة بفصلها عن المقطورة والابتعاد بها عن الحريق الذي كان يمتد وتزيد ضراوته.

وقد باشر الهلال الأحمر والدفاع المدني الحادثة، وحفظت الجثة بعد استخراجها في ثلاجة الموتى.

حادث
شاص
مقطورة
Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
قال الذي قال // مايحيي البطاطس الجلد الفاطس ..
د محمد ماجد بخش
الذرة التي تمثل وحدة العنصر وليست الوحدة التي تستقل وتنفرد بالنواة في محيط مغلق خاص بها
قاسم الحميدي
نسال من الله أن يكب الكم الأجر
قاسم الحميدي
جزاكم الله خيرا على هذا الجهد
د محمد ماجد بخش
سأنشر قريبا جدا نموذج ذرة بخش للعناصر

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