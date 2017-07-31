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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. موقف إنساني لنائب أمير مكة في صالات الحج

Time منذ سنتين
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بالفيديو.. موقف إنساني لنائب أمير مكة في صالات الحج

علي القحطاني (صدى):
توقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة عبدالله بن بندر، أثناء الجولة التفقدية أمس، لمجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، في الساحة الخارجية متسائلاً: "لماذا لا توضع هنا مراوح لجلب الهواء؟ لا بد أن نشعر بحاجة ضيوف الرحمن ومشاكلهم".

وبدأ نائب أمير مكة وهو يطلع على سير العمل والخطة التشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك حج هذا العام، يرصد ملاحظاته؛ تزامناً مع أولى طلائع الحجاج، وفجأة توقف، وأشار إلى القبة التي تحجب أشعة الشمس، موجهاً مقترحه للمسؤولين في الجهات العاملة بالمطار، قائلاً: "يفترض تحت هذه القبة الكبيرة مراوح ضخمة لتحريك الهواء، نحن الآن في الساعة الخامسة عصراً، فما بالكم بمن سيصل صالة الحجاج في الثانية عشر ظهراً مع حرارة الصيف".

وضمن جولته التفقدية، طالب الأمير بضرورة خلق حلول مناسبة بطريقة إبداعية في معالجة المشاكل، وهي إشارة منه لإبراز الجهود التي تقدمها حكومة المملكة لزوار الحرمين الشريفين.

وكان نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر قد بدأ جولته، برفقة وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان، وعدد من المسؤولين من الصالة "د" بمجمع صالات الحج؛ حيث اطلع على مواقع الجهات الحكومية الخدمية التي تعمل على إنهاء إجراءات استقبال الحجاج، وتقديم الخدمات اللازمة لهم في المجمع، وشملت مواقع وزارة الصحة والجوازات والجمارك وهيئة الحصر والتوزيع بوزارة الحج والعمرة.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بعض التجار للأسف مهو شايف الخير الي معه لا يشوف الي عندك أنت😐
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الكحول ضررها أكثر من نفعها😐
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مجرمين
abdul
ممكن الحارة او المنطقة السكنية مبنية في ارض غابة كانت تعيش بها الحيوانات. مع الحظر التجول ولزوم الناس بيوتَهم جاء الاسد ليستردّ ارض اجداده، وما أُخذ بالترعيب لايسترد إلّا بالترعيب
وديع صالح الحاج الظبيبي
اريد سياره هونداى توسان 2018فولاابشن فوربى فور

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