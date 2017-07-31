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الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. أمانة الطائف تغلق مطبخًا مخالفًا

Time منذ سنتين
Views 1998
بالصور.. أمانة الطائف تغلق مطبخًا مخالفًا

عبدالعزيز القثامي (صدى):
أغلقت الإدارة العامة للأسواق بأمانة الطائف, مطبخاً ضبط بداخله عدداً من المخالفات الصحية، شملت تدني مستوى النظافة، وسوء أدوات الطهي، وعدم وجود الشهادات الصحية للعاملين، إضافة إلى الذبح بمسلخ داخل المطبخ، ووجود حظيرة للأغنام بداخل المطبخ، وعدم تشغيل مصائد الحشرات.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية, أن المخالفات الصحية المضبوطة استدعت الإغلاق الفوري للمطبخ لحين تصحيح أوضاعه، والالتزام بالاشتراطات الصحية، مشيرة إلى أن البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية تطبق غرامات رادعة بحق المتهاونين بتطبيق الاشتراطات الصحية.

يذكر أن أمانة الطائف ممثلة في البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية, تكثف حملاتها الرقابية التوعوية والتصحيحة على المطاعم والمطابخ ومحلات بيع المواد الغذائية وجميع الأنشطة المتعلقة بصحة المستهلك خلال موسم الصيف، نظراً للإقبال المتزايد على المحافظة من المصطافين والسياح.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
كل شوي طالع لنا وجه جديد ..
☕☕ لست محرومه ولي ربا رحيم !🍞🍞
ألله يشفيك
ابو محمد
اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء وكل داء ماعلمناه منها ومالم نعلمه .. آمين ..
☕☕ لست محرومه ولي ربا رحيم !🍞🍞
البسي عبادتك وتعالي القهوه جاهزه خلي النوم
ابو محمد
الله اكبر .. .. شرف الله الاماكن الطاهرة المقدسه ..

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