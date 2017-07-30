البلدية تغلق 15 محلًّا مخالفًا للاشتراطات الصحية

محمد بن طحيطح (صدى):

أغلقت بلدية مركز بحر أبو سكينة، اليوم الأحد، 15 محلًّا مخالفًا للاشتراطات الصحية، حيث شملت جولة مراقبي البلدية 25 محلًّا منتشرة داخل المركز.

وأكد رئيس البلدية، المهندس محمد مرزن، أنه تم الإغلاق الفوري للمحلات بعد ضبط عدد من المخالفات الصحية، المتمثلة في عدم وجود رخص للمحلات وشهادات صحية للعاملين وتدني مستوى النظافة العامة، وعدم التقيد بالزي الرسمي.

وأشار إلى أن الجولات الرقابية مستمرة على المطاعم والبوفيهات والمطابخ والمحلات التجارية بشكل مكثف؛ لضبط كل من يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ حفاظًا على سلامة المستهلك.

ودعا الجميع إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال الحساب الرسمي ورقم الطوارئ 940 والذي يعمل على مدار الساعة، لافتًا إلى أنه في حالة تلقي البلاغ من المواطن أو المقيم فإنه سيتم التعامل مع البلاغ مباشرة ومعالجة الأمر من قبل مراقبي البلدية.