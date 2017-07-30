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الأعداد السابقة للصحيفة

البلدية تغلق 15 محلًّا مخالفًا للاشتراطات الصحية

Time منذ سنتين
Views 1871
البلدية تغلق 15 محلًّا مخالفًا للاشتراطات الصحية

محمد بن طحيطح (صدى):
أغلقت بلدية مركز بحر أبو سكينة، اليوم الأحد، 15 محلًّا مخالفًا للاشتراطات الصحية، حيث شملت جولة مراقبي البلدية 25 محلًّا منتشرة داخل المركز.

وأكد رئيس البلدية، المهندس محمد مرزن، أنه تم الإغلاق الفوري للمحلات بعد ضبط عدد من المخالفات الصحية، المتمثلة في عدم وجود رخص للمحلات وشهادات صحية للعاملين وتدني مستوى النظافة العامة، وعدم التقيد بالزي الرسمي.

وأشار إلى أن الجولات الرقابية مستمرة على المطاعم والبوفيهات والمطابخ والمحلات التجارية بشكل مكثف؛ لضبط كل من يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ حفاظًا على سلامة المستهلك.

ودعا الجميع إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال الحساب الرسمي ورقم الطوارئ 940 والذي يعمل على مدار الساعة، لافتًا إلى أنه في حالة تلقي البلاغ من المواطن أو المقيم فإنه سيتم التعامل مع البلاغ مباشرة ومعالجة الأمر من قبل مراقبي البلدية.

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أحدث التعليقات

طلعت عبد الشكور
السلام عليكم معالي الوزير معاملة إضافة المساحة في الصك وإصدار الصك الإلكتروني تاخذ من الزمن سنه بكاملها فين التعامل الالكتروني وفين تسريع معاملات المواطنين وانهاء اجراءاتها بكل يسر وسهوله. حسبي الله ونعم الوكيل في كل متخاذل آخر المعامله
البرفسور حنس
بحكم اني داهيه مخلص لبلده... عملياً اعتقد ان عزل الاحياء راح يسبب انتشار للفاروس... كيف يا برفسور حنس...؟ لأن الي ساكنين تلك الاحياء كثير منهم سيخرج منها لأحد اقاربه او معارفه..الخ وبذلك ينشر الفاروس معه... الحل بتكثيف توعية سكان الحي بان حيهم بؤره للفيروس وتوزيع المعقمات عليهم وتنبيههم بعد الخروج الا لأقص حاجه...وكذلك تنبيه السكان بالابتعاد عن تلك الاحياء... اذا كنت مخطأ فأتمنى التصحيح وإن كنت مصيب ارجو ثواب الله..
أ ب ت ث ج ح خ
وليش تكبرون الموضوع سته احياء!! ترا هذي الاماكن كلها محيطه بالحرم ونسميها المنطقه المركزيه
الابهاوى
وانت مفروض عليك ما تنزل مثل هذا الخبر
الملل
وفلوس الهلال

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