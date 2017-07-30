مدينة الملك عبدالله الطبية تُعلن عن 90 وظيفة شاغرة لديها

وأبرزت المدينة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– اخصائي تحليل إحصائي.
– مسوؤل الاستراتيجية وتطوير الأعمال.
– مسوؤل تخطيط وبحوث التسويق.
– فني أجهزة طبية.
– مهندس تجهيز طبي.
– فني مدني مراقب مباني ومرافق.
– فني تكييف وتبريد.
– طبيب تأمين.
– مخطط بنود أول.
– مأمور صرف.
– أمين مستودع.
– مسؤول الأصول.
– مخطط بنود.
– مسوؤل مونتاج تلفزيوني.
– مصمم جرافييك.
– مراقب أمن.
– اختصاصي إداري أول مسئول.
– مهندس سلامة.
– مهندس كهربائي.
– مهندس مضخات.
– مهندس تكييف.
– معلم تمريض.
– اخصائي مالي أول مسؤول.
– اخصائي مالي أول.
– اخصائي تمريض.
– أخصائي تخطيط قلب.
– اخصائي طوارئ.
– اخصائي صيدلة إكلينيكية.
– اخصائي صيدلة الأدوية الوريدية.
– اخصائي صيدلة تحضير العلاج الكيماوي.
– اخصائي صيدلة أدوية مخدرة.
– كبير فنيين.
– طبيب نائب عناية مركزة باطنية/ جراحية/ قلب/ جراحة قلب/ مخ وأعصاب.
– نائب جراحة (زراعة الأعضاء/ الثدي/ الكبد والقنوات الصفراوية/ الصدر/ القولون والمستقيم/ المسالك البولية/ الأورام النسائية/ المناظير والسمنة/ الأوعية الدموية/ الأورام/ تجميل الرأس والرقبة/ التجميل الترميمية لما بعد جراحات الأورام).
– نائب أمراض القلب الخلقية/ القسطرة القلبية/ التشخيص اللاتداخلي للقلب/ كهرباء القلب.
– نائب شبكية/ قرنية/ مياه زرقاء تجميل العين والجفن/ عيون أطفال/ أعصاب العين/ التهابات النسيج العنابي.
– استشاري شبكية/ قرنية/ مياه زرقاء/ تجميل العين والجفن/ عيون أطفال/ أعصاب العين/ التهابات النسيج العنابي.
– نائب أورام/ سرطانات الدم وزراعة النخاع/ العلاج الإشعاعي/ العلاج التلطيفي.
– استشاري أورام/ سرطانات الدم وزراعة النخاع/ العلاج الإشعاعي/ العلاج التلطيفي.
– استشاري جراحة (زراعة الأعضاء/ الثدي/ الكبد والقنوات الصفراوية/ الصدر/ القولون والمستقيم/ المسالك البولية/ الأورام النسائية/ المناظير والسمنة/ الأوعية الدموية/ الأورام/ تجميل الرأس والرقبة/ التجميل الترميمية لما بعد جراحات الأورام.
– مدير التمريض.
– اخصائي علاج تنفسي.
– اخصائي علاج تنفسي (وظائف الرئة ومختبر النوم).
– فني تعقيم.
– اخصائي جودة.
– اخصائي تقنية أسنان.
– اخصائي تأهيل مرضى الأعصاب.
– اخصائي تأهيل مرضى القلب.
– كبير أخصائيين تأهيل مرضى الأعصاب.
– كبير أخصائيين تأهيل مرضى القلب
– اخصائي أشعة تلفزيونية.
– اخصائي أشعة تداخلية.
– نائب جراحة القلب.
– استشاري أمراض الجهاز الهضمي/ أمراض الكبد/ المناظير.
– نائب أمراض الجهاز الهضمي/ أمراض الكبد/ المناظير.
– استشاري علاج الصرع/ الجلطات وأمراض الأوعية الدموية العصبية/ أمراض العضلات والأعصاب/ الأمراض المناعية/ أمراض اضطرابات الحركة والشيخوخة/ علاج الصداع والآلام المزمنة.
– نائب علاج الصرع/ الجلطات وأمراض الأوعية الدموية العصبية/ أمراض العضلات والأعصاب/ الأمراض المناعية/ أمراض اضطرابات الحركة والشيخوخة/ علاج الصداع والآلام المزمنة.
– استشاري جراحة أورام الدماغ/ جراحة قاع الجمجمة والأوعية الدموية/ الجراحات الوظيفية والصرع/ جراحات الأعصاب الطرفية.
– نائب جراحة الجنف والانحرافات/ أورام العمود الفقري/ جراحات العمود الفقري المتقدمة/ علاج آلام العمود الفقري وتأهيله.
– نائب جراحة أورام الدماغ/ جراحة قاع الجمجمة والأوعية الدموية/ الجراحات الوظيفية والصرع/ جراحات الأعصاب الطرفية.
– استشاري جراحة الجنف والانحرافات/ أورام العمود الفقري/ جراحات العمود الفقري المتقدمة/ علاج آلام العمود الفقري وتأهيله.
– اخصائي إذابة جلطات بالأشعة.
– استشاري صيدلة إكلينيكية.
– نائب إصلاح الأسنان وعلاج اللثة/ التركيبات وزراعة الأسنان/ تقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال/ جراحة الوجه والفكين.
– استشاري باطنة (غدد صماء/ الأمراض المعدية/ الأمراض الرئوية/ أمراض الكلى/ أمراض المناعة والحساسية/ الأمراض الصدرية/ أمراض الدم الحميدة).
– استشاري تخدير.
– استشاري أشعة تداخلية مخ وأعصاب/ أشعة مخ وأعصاب/ أشعة القلب والصدر.
– استشاري مختبرات (الوراثة الخلوية/ الأنسجة المرضية/ تدفق الخلايا/ أمراض الدم/ الكيمياء السريرية/ المناعة والأمصال/ الأحياء الدقيقة والطفيليات).
– فني تخطيط قلب.
– اخصائي تخطيط قلب.
– فني تصوير قلب.
– اخصائي تصوير قلب.
– فني قسطرة.
– اخصائي قسطرة.
– فني تروية قلبية.
– اخصائي تروية قلبية.
– فني تقنية أسنان.
– اخصائي تخدير.
– استشاري الأذن وقاع الجمجمة/ الأنف والجيوب الأنفية/ أورام الرأس والعنق/ الحنجرة والحبال الصوتية/ التخاطب والبلع/ السمع والإتزان.
– نائب الأذن وقاع الجمجمة/ الأنف والجيوب الأنفية/ أورام الرأس والعنق/ الحنجرة والحبال الصوتية/ التخاطب والبلع/ السمع والإتزان.
– اخصائي تعقيم.
– اخصائي تدفق خلوي.
– اخصائي وراثة خلوية.
– اخصائي تشخيص جزيئي.
– اخصائي نقل خلايا جذعية.
– اخصائي علاج سمع.
– اخصائي علاج نطق.
– استشاري جراحة القلب.
وأوضحت المدينة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 يوليو 2017م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 1438/11/20هـ.
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مدينة،الملك عبدالله،الطبية،العاصمة،المقدسة