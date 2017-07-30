مدينة الملك عبدالله الطبية تُعلن عن 90 وظيفة شاغرة لديها

فاطمة المالكي (صدى):

أعلنت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد (90) وظيفة صحية وهندسية وفنية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة الدكتوراه، درجة الماجستير، ودرجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، في العديد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مكة المكرمة.

وأبرزت المدينة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– اخصائي تحليل إحصائي.

– مسوؤل الاستراتيجية وتطوير الأعمال.

– مسوؤل تخطيط وبحوث التسويق.

– فني أجهزة طبية.

– مهندس تجهيز طبي.

– فني مدني مراقب مباني ومرافق.

– فني تكييف وتبريد.

– طبيب تأمين.

– مخطط بنود أول.

– مأمور صرف.

– أمين مستودع.

– مسؤول الأصول.

– مخطط بنود.

– مسوؤل مونتاج تلفزيوني.

– مصمم جرافييك.

– مراقب أمن.

– اختصاصي إداري أول مسئول.

– مهندس سلامة.

– مهندس كهربائي.

– مهندس مضخات.

– مهندس تكييف.

– معلم تمريض.

– اخصائي مالي أول مسؤول.

– اخصائي مالي أول.

– اخصائي تمريض.

– أخصائي تخطيط قلب.

– اخصائي طوارئ.

– اخصائي صيدلة إكلينيكية.

– اخصائي صيدلة الأدوية الوريدية.

– اخصائي صيدلة تحضير العلاج الكيماوي.

– اخصائي صيدلة أدوية مخدرة.

– كبير فنيين.

– طبيب نائب عناية مركزة باطنية/ جراحية/ قلب/ جراحة قلب/ مخ وأعصاب.

– نائب جراحة (زراعة الأعضاء/ الثدي/ الكبد والقنوات الصفراوية/ الصدر/ القولون والمستقيم/ المسالك البولية/ الأورام النسائية/ المناظير والسمنة/ الأوعية الدموية/ الأورام/ تجميل الرأس والرقبة/ التجميل الترميمية لما بعد جراحات الأورام).

– نائب أمراض القلب الخلقية/ القسطرة القلبية/ التشخيص اللاتداخلي للقلب/ كهرباء القلب.

– نائب شبكية/ قرنية/ مياه زرقاء تجميل العين والجفن/ عيون أطفال/ أعصاب العين/ التهابات النسيج العنابي.

– استشاري شبكية/ قرنية/ مياه زرقاء/ تجميل العين والجفن/ عيون أطفال/ أعصاب العين/ التهابات النسيج العنابي.

– نائب أورام/ سرطانات الدم وزراعة النخاع/ العلاج الإشعاعي/ العلاج التلطيفي.

– استشاري أورام/ سرطانات الدم وزراعة النخاع/ العلاج الإشعاعي/ العلاج التلطيفي.

– استشاري جراحة (زراعة الأعضاء/ الثدي/ الكبد والقنوات الصفراوية/ الصدر/ القولون والمستقيم/ المسالك البولية/ الأورام النسائية/ المناظير والسمنة/ الأوعية الدموية/ الأورام/ تجميل الرأس والرقبة/ التجميل الترميمية لما بعد جراحات الأورام.

– مدير التمريض.

– اخصائي علاج تنفسي.

– اخصائي علاج تنفسي (وظائف الرئة ومختبر النوم).

– فني تعقيم.

– اخصائي جودة.

– اخصائي تقنية أسنان.

– اخصائي تأهيل مرضى الأعصاب.

– اخصائي تأهيل مرضى القلب.

– كبير أخصائيين تأهيل مرضى الأعصاب.

– كبير أخصائيين تأهيل مرضى القلب

– اخصائي أشعة تلفزيونية.

– اخصائي أشعة تداخلية.

– نائب جراحة القلب.

– استشاري أمراض الجهاز الهضمي/ أمراض الكبد/ المناظير.

– نائب أمراض الجهاز الهضمي/ أمراض الكبد/ المناظير.

– استشاري علاج الصرع/ الجلطات وأمراض الأوعية الدموية العصبية/ أمراض العضلات والأعصاب/ الأمراض المناعية/ أمراض اضطرابات الحركة والشيخوخة/ علاج الصداع والآلام المزمنة.

– نائب علاج الصرع/ الجلطات وأمراض الأوعية الدموية العصبية/ أمراض العضلات والأعصاب/ الأمراض المناعية/ أمراض اضطرابات الحركة والشيخوخة/ علاج الصداع والآلام المزمنة.

– استشاري جراحة أورام الدماغ/ جراحة قاع الجمجمة والأوعية الدموية/ الجراحات الوظيفية والصرع/ جراحات الأعصاب الطرفية.

– نائب جراحة الجنف والانحرافات/ أورام العمود الفقري/ جراحات العمود الفقري المتقدمة/ علاج آلام العمود الفقري وتأهيله.

– نائب جراحة أورام الدماغ/ جراحة قاع الجمجمة والأوعية الدموية/ الجراحات الوظيفية والصرع/ جراحات الأعصاب الطرفية.

– استشاري جراحة الجنف والانحرافات/ أورام العمود الفقري/ جراحات العمود الفقري المتقدمة/ علاج آلام العمود الفقري وتأهيله.

– اخصائي إذابة جلطات بالأشعة.

– استشاري صيدلة إكلينيكية.

– نائب إصلاح الأسنان وعلاج اللثة/ التركيبات وزراعة الأسنان/ تقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال/ جراحة الوجه والفكين.

– استشاري باطنة (غدد صماء/ الأمراض المعدية/ الأمراض الرئوية/ أمراض الكلى/ أمراض المناعة والحساسية/ الأمراض الصدرية/ أمراض الدم الحميدة).

– استشاري تخدير.

– استشاري أشعة تداخلية مخ وأعصاب/ أشعة مخ وأعصاب/ أشعة القلب والصدر.

– استشاري مختبرات (الوراثة الخلوية/ الأنسجة المرضية/ تدفق الخلايا/ أمراض الدم/ الكيمياء السريرية/ المناعة والأمصال/ الأحياء الدقيقة والطفيليات).

– فني تخطيط قلب.

– اخصائي تخطيط قلب.

– فني تصوير قلب.

– اخصائي تصوير قلب.

– فني قسطرة.

– اخصائي قسطرة.

– فني تروية قلبية.

– اخصائي تروية قلبية.

– فني تقنية أسنان.

– اخصائي تخدير.

– استشاري الأذن وقاع الجمجمة/ الأنف والجيوب الأنفية/ أورام الرأس والعنق/ الحنجرة والحبال الصوتية/ التخاطب والبلع/ السمع والإتزان.

– نائب الأذن وقاع الجمجمة/ الأنف والجيوب الأنفية/ أورام الرأس والعنق/ الحنجرة والحبال الصوتية/ التخاطب والبلع/ السمع والإتزان.

– اخصائي تعقيم.

– اخصائي تدفق خلوي.

– اخصائي وراثة خلوية.

– اخصائي تشخيص جزيئي.

– اخصائي نقل خلايا جذعية.

– اخصائي علاج سمع.

– اخصائي علاج نطق.

– استشاري جراحة القلب.

وأوضحت المدينة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 يوليو 2017م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 1438/11/20هـ.

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