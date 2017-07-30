نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

جلد بائع تحرش بامرأة في محل مفروشات بجدة

Time منذ سنتين
Views 8045
Comment 30
جلد بائع تحرش بامرأة في محل مفروشات بجدة

نايف السالم (صدى):
قضت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة تأييد الأحكام الابتدائية التي أصدرتها المحكمة الجزائية بجدة خلال الفترة الماضية والمتضمنة الحكم على بائع مفروشات (وافد) بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وجلده خمسين سوطًا، بالإضافة لترحيله بعد انقضاء محكوميته وذلك على خلفية تحرشه بزبونة.

وتعود تفاصيل القضية بالتزامن مع اتصال الفتاة على هاتف المحل لاستفسارها عن أحد أنواع الموكيت المعروضة للبيع لديه حيث رد عليها العامل بعبارة (تعالي يا حبيبتي وسوف أراعيك بالسعر)، وتواصل سيناريو القضية عندما حضرت الفتاة المذكورة للمحل بصحبة زوجة شقيقها والتي قامت بإبلاغ زوجها عن تفاصيل التحرش الذي تعرضت له شقيقته.

ومن ثم دخل الشاب للمحل وحاول الاعتداء على العامل قبل أن يتم فض المضاربة وإحالة القضية للجهات الأمنية قبل أن يتم استجواب العامل من جهات التحقيق والتي وجهت له تهمة التحرش بالفتاة من خلال لمس صدرها بالإضافة إلى التحرش اللفظي من خلال المكالمة الهاتفية التي سبقت حضورها للمحل، بحسب “ المدينة ”.

وعقب إحالة القضية للمحكمة الجزائية تم ادانة العامل الوافد بالتحرش الهاتفي وذلك بإقراره بترديده لعبارة (تعالي يا حبيبتي) فيما لم يثبت لناظر القضية قيامه بلمس صدر الفتاة، خاصة أن المدعي بالحق الخاص لم يحضر للمحكمة وبناء عليه تم الحكم في الحق العام بسجن الوافد لمدة ثلاثة أشهر وجلده خمسين سوطًا، بالإضافة إلى ترحيله خارج البلاد.

جدة
تحرش
جلد
محكمة الاستئناف
محل مفروشات
Time واتساب

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
اخلعيه بضروسه. جعله وجع الضرس
محمد
مبالغ حرام تصرف بهذا الشكل . لو كان مطلع فيها مساجين ابرك لك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله وش في الناس ما تضارب بعضها
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
ناصح
يادباس لاشفت صورتك هقيتك رجل,,اولاسمعت بربرك عرفت انك سقيم يادباس فشلت حمولتك رجل رجل,,اولاضنتي يرضون ابقول السقيم

أخر الأخبار

تسرب زيت مجهول المصدر قرب محطة الشعيبة (صورة)
تسرب زيت مجهول المصدر قرب محطة الشعيبة (صورة)
Time منذ 3 دقائق Views 1093
شاب يعترف بطعن شقيقته حتى الموت : «قالت لي انت عيل»
شاب يعترف بطعن شقيقته حتى الموت : «قالت لي انت عيل»
Time منذ 5 دقائق Views 162
تعرف على فوائد تناول قشور الفاكهة والخضروات
تعرف على فوائد تناول قشور الفاكهة والخضروات
Time منذ 7 دقائق Views 1083
هيئة المحتوى المحلي تُصدر قائمة استثنائية إلزامية للمستلزمات الطبية
هيئة المحتوى المحلي تُصدر قائمة استثنائية إلزامية للمستلزمات الطبية
Time منذ 7 دقائق Views 1154
بالصور.. إغلاق مصنع تديره عمالة مخالفة لتجهيز مواد مغشوشة لتلميع السيارات
بالصور.. إغلاق مصنع تديره عمالة مخالفة لتجهيز مواد مغشوشة لتلميع السيارات
Time منذ 8 دقائق Views 1141
3 قواعد هامة تجعل لديك القدرة على اتخاذ القرار الصحيح
3 قواعد هامة تجعل لديك القدرة على اتخاذ القرار الصحيح
Time منذ 12 دقيقة Views 1104
سيدة تروي مأساتها: زوجي يقيم حفلات ليشاهدني الرجال
سيدة تروي مأساتها: زوجي يقيم حفلات ليشاهدني الرجال
Time منذ 14 دقيقة Views 474
عائلة «القتيل الأسود» تكشف مطلبها الوحيد
عائلة «القتيل الأسود» تكشف مطلبها الوحيد
Time منذ 36 دقيقة Views 2174
تركي آل الشيخ يقرر التبرع بالأموال المستردة من الأهلي المصري لصندوق تحيا مصر
تركي آل الشيخ يقرر التبرع بالأموال المستردة من الأهلي المصري لصندوق تحيا مصر
Time منذ 38 دقيقة Views 1589
مستشفى الملك فيصل التخصصي تعلن عن وظائف شاغرة
مستشفى الملك فيصل التخصصي تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 49 دقيقة Views 1537