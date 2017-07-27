أمير حائل يستقبل مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة

علي العنزي (صدى):

استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بمكتبه بالإمارة أمس الأربعاء، مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة حائل المهندس عبدالمحسن بن حمود المطير .

ونوه سموه في بداية الاستقبال بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو نائبه - حفظهما الله -، حاثاً بمضاعفة الجهود لإنجاز مراحل متقدمة في مجال المنتجات السكنية المقدمة للمواطنين في المنطقة .

وقدم المطير تقريراً عن أداء فرع وزارة الإسكان بحائل , متضمناً شرحاً لاستراتيجية الوزارة وأهدافها وبرامجها المتعددة , منوهاً أنه تم الانتهاء من مشاريع الوحدات السكنية في كل من حائل والشنان , وجاري العمل لاستكمال مشاريع البنية التحتية لهما.

وأوضح المطير أن ماتم تخصيصه لمنطقة حائل حتى المرحلة السادسة من التوزيع التي تقوم بها الوزارة في مجال تخصيص الأراضي 5472 قطعة أرض , شملت مدينة حائل بنسبة 60 %‏ من إجمالي المتقدمين من محافظات بقعاء والحائط والشملي والغزالة وسميراء , مبيناً أن مشروعي إسكان محافظتي السليمي وموقق تحت إجراءات التصميم بالوزارة لعدم توفر مخططات لهما .

وأشار المطير إلى أنه تم تخصيص 946 فلة سكنية في مدينة حائل , و 70 فلة سكنية في محافظة الشنان , وذلك بمجال تخصيص الوحدات السكنية , مفيداً أنه تم توقيع اتفاقيتين أحدهما مع شركة ركاء العقارية على أرض مخطط الفجر بحائل بعدد 1290 وحدة سكنية , فيما وقعت الاتفاقية الثانية مع شركة آراك للاستثمار والتطوير بمخطط الكورنيش شمال مطار حائل بعدد 104 شقق سكنية .