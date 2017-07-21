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بالفيديو والصور.. صدى تتجول في معرض المملكة بالقرية الفرعونية المصرية

Time منذ سنتين
Views 1897
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بالفيديو والصور.. صدى تتجول في معرض المملكة بالقرية الفرعونية المصرية

نايف السالم (صدى):
رصدت كاميرا صحيفة " صدى " ، أمس الخميس، افتتاح متحف المملكة العربية السعودية أمام الزوار، تحت رعاية دكتور عبدالسلام رجب رئيس مجلس إدارة القرية.

وقال هاني الجوهري، من القائمين علي العمل داخل المتحف، إنه بمثابة نافذة تحوي تاريخ المملكة على مر العصور، كما يحتوي علي معلومات وصور عديدة عن كل ما يتعلق بالسيرة الذاتية للملك عبدالعزيز والملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبد الله والملك سلمان.

وأضاف " الجوهري " ، أن فكرة المعرض جاءت بهدف نشر ثقافة المملكة، وكذلك التعريف بالعلاقات المصرية السعودية والتعليم والاقتصاد والعادات والتقاليد والفلكلور السعودي وأشهر العلماء والشخصيات العامة من رجال ونساء، بالاضافة الي مجسمات عن الحرمين الشريفين.

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أحدث التعليقات

الدهو
سخيف وسخيف مرررررررره غبي هو واللي معه فظحو حالهم مجتمعين 🤲🤣
أبو كنان
إنا لله وإنا إليه راجعون! قتلت نفسا بغير حق وحرمت الطفلة من حنان أمها ويتمتها بموتك وحرقت قلب أهل زوجتك وفضحت نفسك وزوجتك وعائلتك وعائلتها ..! يا رجل إن بعض الظن إثم! وحتى لو كنت متأكد يحرم عليك قتلها البتة، طلقها وارتاح وريح وشوف سبيلك وسبيلها خليها تربي ابنتها ولعلها تتوب ويصلح حالها وتكون عند الله أفضل منك..قبح الله الغضب وسوء التدبير
أبو كنان
مدرب ب 56 مليون ريال على ماذا ؟! لا أعلم لماذا نادي الاتحاد يتعاقد مع لاعبين ومدربين بمبالغ فلكية ومستوياتهم الفنية هزيلة؟! والعجيب أن ذلك يتكرر بكل أسف؟!
أبو كنان
حسبنا الله ونعم الوكيل
أبو كنان
حسبنا الله ونعم الوكيل

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