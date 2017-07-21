بالفيديو.. مواطنة تستغيث بخادم الحرمين الشريفين

طلال الغامدي (صدى):

استغاثت مواطنة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كي ينصفها في قضية عدم نفقة طليقها عليها وعلى أولادها، وعدم استقبال المحاكم لشكواها، بحسب قولها في مطقع فيديو متداول.

وأوضحت السيدة من خلال المقطع، الذي ظهرت فيه وهي تبكي بشدة، أن طليقها لا يصرف على أبنائه البتة، وليس لديهم أي مصدر دخل آخر، ولا مكان يسكنون فيه، مؤكدة أنها كلما ذهبت للمحكمة لرفع دعوى ضد طليقها، لم تتمكن من ذلك.