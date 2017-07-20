النمر العربي يظهر في قرى " بني سليم " ويقتل 6 من الإبل

طلال الغامدي (صدى):

حالة الذعر والرعب عاشها المواطنين في قرى بني سليم بمحافظة الكامل، بسبب النمر العربي الذي أوقع خسائر فادحة بعد ظهوره، و قتل 6 من الإبل.

يشار إلى أن فصيلة النمر العربي في الجزيرة العربية مهددة بالانقراض، ولذلك يحذر المسؤولون من محاولة الترصد لها أو قتلها مخافة انقراضها.

ولكن للإحاطة أكثر عن خطورة الموقف نتحدث عن مواصفات النمر العربي الجزيرة العربية:

1- النمر العربي هو السلالة الأصلية للنمر في شبه الجزيرة العربية، ويصنف على أنه المهدد بالانقراض من قبل IUCN منذ عام 1996.

وقُدِّرت الأعداد بأقل من 200 على قيد الحياة البرية في عام 2006. ويُعتقَد أن تنخفض الأعداد باستمرار.

2- النمر العربي هو الأصغر سلالة من النمر، وتم التأكيد على أنها سلالات متميزة من قبل التحليل الوراثية من نمر أسير من الجنوب العربي المنشأ، والتي ظهرت أكثر ارتباطاً إلى النمر الأفريقية.

3- النمر العربي يكون شعره منتوفاً، تختلف من الأصفر الباهت إلى الذهبي أو أسمر مصفر منقوش.

4- التوزيع الجغرافي للنمر العربي يعتبر مقصوراً على شبه الجزيرة العربية، بما في ذلك مصر في شبه جزيرة سيناء، حتى أواخر 1960، وهو موزع على نطاق واسع في شبه الجزيرة العربية. وهو كان موجوداً في حاقل في الجزء الشمالي من جبال المتوسط، والحجاز، وجبال السروات. وكان موجوداً أيضاً في شمال مرتفعات اليمن، في جبال رأس الخيمة، في المنطقة الشرقية من الإمارات العربية المتحدة، وفي جبل سمحان وظفار الجبال في عمان.

في المملكة ، موئل النمر العربي تمديد طول القاحلة الوعرة على طول ساحل البحر الأحمر على ارتفاعات من 600 إلى 2،400 متر (2،000 إلى 7،900 قدم). منذ بداية القرن 19، انخفض مجموع النمر بنسبة حوالي 90٪.

5- يركز النمر العربي على أنواع الفرائس المتوسطة الحجم والصغيرة مثل الغزال الجبلي، الطهر العربي، الوبر الصخري، الأرانب البرية، الطيور، وربما السحالي والحشرات، أما الفرائس الكبيرة عادة ما يتم تخزينها في كهوف أو مخابئ.

6- فترة حمل الإناث حوالي 100 يوم، وتضع من 1-4 أشبال في منطقة محمية، مثل كهف صغير أو تحت عبء الصخور.

وخلال الأسابيع القليلة الأولى في كثير من الأحيان يتحرك لها أشبال إلى أماكن اختباء مختلفة للحد من خطر التعرض للاكتشاف.