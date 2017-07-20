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إحالة متهمين باغتصاب ربة منزل وتصويرها عارية للجنايات

Time منذ سنتين
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إحالة متهمين باغتصاب ربة منزل وتصويرها عارية للجنايات

مليكة فؤاد (صدى):
قررت نيابة شمال القاهرة الكلية ، إحالة متهمين اثنين لمحكمة الجنايات، بتهمة اغتصاب فتاة تحت تهديد السلاح، وتصويرها عارية بمنطقة الساحل.

وكانت قد كشفت التحقيقات ، أن المجني عليها متزوجة بمنطقة ساحل شبرا، وتعمل في معهد التمريض، ويوم الحادث كانت تزور والدتها، وبعد انتهاء الزيارة، استوقفت "توك توك" يستقله شخص والسائق، وبعد مرور 10 دقائق، قام أحدهما بإشهار سلاح أبيض في وجهها، ووضعه على رقبتها، ثم توجها إلى منطقة إمبابة تحت تهديد السلاح، وذهبا بها إلى شقة بالدور السابع، ثم جرداها من ملابسها، وتناوبا اغتصابها بعد أن تعديا عليها بالضرب.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين قاما بسرقة مصوغاتها، وتصويرها، حتى لا تقوم بإبلاغ الشرطة عنهما، إلا أنها توجهت فور الحادث إلى قسم الشرطة، وقامت بتحرير محضر بالواقعة، وأدلت لرجال المباحث بأوصاف المتهمين، وتم القبض عليهم وإحالتهم للمحاكمة.

مصر
متهمين
محكمة الجنايات
ربة منزل
جيمة اغتصاب
Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوريتال
سعيدالمولدمستهترويجب معاقبته"ليه هيافوضه"ياخذفلوووس"النادي ولايبي"يردها
البرفسور احمد
هذا النمس...
عيد ارمضان
كل عام والنصر بخير .
tawaq
ليش ما تدعي لاسيادك مثل مادعيت لاذناب اليهود
البرفسور احمد
بحكم اني داهيه الزمان سابق عقل الانسان..... اقول لوزير الصحه... حتى لو زادت الاصابات يجب فتح الاقتصاد وقصر الحضر لبضع ساعات.... لان هناك معادله عقلانيه ومنطقيه تفرض هذا... فلنأخذ من الاسباب ما نطيق ثم نتوكل على الله بالقلب واللسان فهو رب الناس مسلط الفيروس.....

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