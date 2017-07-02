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تونسي يقتل زوجين مسنّين في النمسا بسبب آرائهما السياسية

الاخبار المحلية
Time منذ سنتين
Views 1705
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تونسي يقتل زوجين مسنّين في النمسا بسبب آرائهما السياسية

فيينا (صدى):
قتل مهاجر تونسي اثنين من المتقاعدين في مدينة لينز النمساوية، بسبب كراهيته للسياسات اليمينية المتبعة في هذا البلد، حسبما ذكرت صحيفة Heute نقلا عن الشرطة.

من جانبها قالت الشرطة النمساوية إن المهاجر التونسي (54 عاماً) حضر بنفسه إلى مركز الشرطة واعترف بارتكابه الجريمة.

وروى أنه خطط بعناية لجريمته، حيث أقدم أولاً على قتل امرأة عمرها 85 سنة خنقاً، ثم قتل زوجها البالغ من العمر 87 سنة، وسارع بعد ذلك لإشعال النار بجثتيهما.

وعند شرحه الدوافع التي حملته على ارتكاب هذه الجريمة، قال إنه يكره الساسة اليمينيين، بما في ذلك " حزب الحرية النمساوي " ، ويعتقد أن المتقاعدين اللذين قتلهما كانا من أنصاره.

وذكرت الصحيفة أن هذا المهاجر يقيم في النمسا منذ العام 1989، وأنه كان على معرفة جيدة بالزوجين المسنين اللذين ذهبا ضحية جريمته.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
احسن و يستاهل الخصم انسان مغرور بنفسة و انه احسن من لاعبي النصر
نجاة محمد
الف مبروك لجماهير الزمالك
حزين
بلبل البحر الادميه ماضرتك بشي ياخسيس
حزين
بلبل البحر الادميه ماضرتك بشي ياخسيس
حزين
بلبل البحر انت انسان واطي وخبيث ومنافق

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