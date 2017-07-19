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⁠⁠⁠⁠⁠" BBC " تكشف عن رواتب أبرز مذيعيها

Time منذ سنتين
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⁠⁠⁠⁠⁠" BBC " تكشف عن رواتب أبرز مذيعيها

نورة الشهري (صدى):
كشفت هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي " ، اليوم الأربعاء، الرواتب السنوية لأبرز مذيعيها لأول مرة، حيث تصدرهم المقدم الإذاعي والتلفزيوني كريس إيفانز براتب قدره 2.2 مليون جنيه إسترليني (2.9 مليون دولار).

وجاء في التقرير السنوي لـ " بي بي سي " ، أن المذيع الرياضي جاري لينكير، جاء في المرتبة الثانية براتب يزيد على 1.75 مليون جنيه استرليني.

وأشار التقرير إلى أن عدد مشاهدي قناة بي بي سي أسبوعيا حول العالم ارتفع إلى 372 مليون شخص خلال العام المالي الأخير، مضيفًا أن 96 من نجوم مذيعيها بلغ دخلهم أكثر من 150 ألف جنيه إسترليني سنويا.

كما دافعت الهيئة عن بعض الأرقام المرتفعة، وقالت إنها تعكس الحاجة لإرضاء مطالب الجمهور برؤية " أفضل النجوم على البي بي سي " .

رواتب
بي بي سي
BBC
مذيع
جاري لينكير
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أحدث التعليقات

ع. س. ع
خلاص الله عطاك بس عندك 30 بطولة والهلال 59 وآسيا صفر مكعب أكبر من رأسك و3 دوري اثنين منها يوم الكورة شراب قبل يخترعون التسلل والثالث اعطاكم خويكم أحمد عيد وتبغى تكون الزعيم خلاص خلك الزعيم بس ترا بنسميك زعيم الفلس.
ابوبدر
الاتحاد الاسيوي هذا ماعنده سالفة يشوف الفيفا الغى جائزة افضل لاعب بالعالم وهو يقول اقتراحات. يا اتحاد اسيا اللي ما يعرف شيء ترى كورونا جالس، يحصد بالارواح والتجمعات مرفوضة باي شكل كان. بيوت ربنا اقفلت ابوابها امام العباد والدول اغلقت حدودها واقتصاد العالم طاح وشركات وبنوك افلست وجاي تقول فيه حلول. اقسم بالله ان عندنا لو فاز فريق بالبطولة برضوا راح يكون فيه تشكيك من الاخرين واستغلال كورونا لاعطاء الدوري للفريق الفائز. كلنا عيال قرية وكلن يعرف اخيه. ماراح يسلم الدوري من الاتهامات والتشكيك واسلم حل الالغاء بعدين عيب كل الفرق تقول الغاء الا فريقين. وين الشفافية وين الانتخابات وين الاغلبية وين العقل وين المنطق. اجل خلوا الرياضة للفريقين والغوا باقي الفرق نهاىيا.
ابو محمد
اتمنى قيام الجهاد ضد الصهاينه اليهود عليهم من الله ما يستحقون وبمن عاونهم..
المليليح
‏بالرغم ان الاهلي تعرض لكوارث تحكيمية ضد الهلال بالنهائيات الا انه حقق 8 بطولات عن طريقة بالعقد الاخير وكانت هناك ( خماسية 5 ) تاريخية بالمربع الذهبي لن ينسونها أبداً حتى وهم يظلمونك بطل 💚
ابو محمد 😎
اللهم احمينا واحم عبادك الموحدين المخلصين من كل شر وأذيه .. آمين ..

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