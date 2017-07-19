نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

صور حديثة لطفلتين ولدتا بجسمين متلاصقين وخضعتا لعملية خطرة لفصلهما

Time منذ سنتين
Views 1695
Comment 2
صور حديثة لطفلتين ولدتا بجسمين متلاصقين وخضعتا لعملية خطرة لفصلهما

وكالات (صدى):
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صوراً حديثة للتوأم الأميريكي المتلاصق إريكا وإيفا ساندوفال وقد بلغتا عامهما الثاني ، وظهرتا وهما تعيشان في منزلهما وتتمتعان بصحة جيدة ، بعد مرور 7 أشهر على فصلهما .

وكانت الطفلتان خضعتا لعملية خطرة تم خلالها فصل الجهاز الهضمي والرحم والكبد والمثانة والحوض والرجل المشتركة بينهما.

وكان الأطباء يخشون أن تتعرض حياة إريكا للخطر، فقد كان حجم شقيقتها إيفا ضعف حجمها. إلا أن هذه المخاوف تبددت حيث بلغ وزن إحداهما 9 كيلوغرامات والثانية 8.8 كيلواغرامات.

ويشار إلى أن لدى إيفا أمعاء غليظة ودقيقة فيما لدى إريكا أمعاء دقيقة فقط. ولم يشرح الجراحون حتى الآن كيف تمت عملية فصل الرحم.

ورغم أن لدى كل منهما ساقاً واحدة تعلمت الطفلتان الحركة باستخدام الكراسي المتحركة، ويعتقد الأطباء أنهما ستكونان قادرتين على الوقوف والمشي باستخدام العكاز، وهما تخضعان حالياً للتأهيل في مركز قريب من منزلهما في انتيلوب في كاليفورنيا حيث تعيشان برفقة والديهما عايدة وأرتورو ساندفال.

كما تساعدهما الأم على التكيف نفسياً مع الانفصال وتتم تغذية كل منهما بواسطة أنابيب أنفية.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

زائر
----------------------يعطونك الان راتب لوتبي تقاعد اضرب الراتب في سنوات الخدمه واقسم علي 40 ومكاافاه 3 شهور نهاية الخدمه زايد اللي باقي لك من اجازات
زاير
عندما تم القبض علي العامل الذي بصق علي البضايع في بلجرشي ثم حول الي الشرطه و صدر امر بالتخلص من جميع المعلبات و المواد التي لمسها احتياطا من نقل العدوي بالوباء للمواطنين نرجو تطبيقها علي كل المولات و الاسواق المركزية .
ابو داود
هذا انسان جاحد للنعمه التي يعيشها في بلادنا
ملامح ظلم السنين
مركز أسنان وجلديه بالاحساء دعا عودة الأطباء والموظفين والموظفات بالعودة للعمل بالمركز أربع ساعات لليوم وشترط صاحب المنشئه على العاملين بقبول العمل بالساعة وهناك موظفين سعوديين وسعوديات رواتبهم ٣٠٠٠ ريال مع كذا تطلع الساعه بثنى عشر ريال هل هذا جائز ياموارد بشريه وهل هناك من يفكر بتلك الفئة منا التي تقبع تحت رحمة مستثمرين لاتخاف الله فينا البنغالي بالشارع يغسل السيارة الصغيرة بعشرين ريال والسيارة الكبيره بأربعين ريال ...
فهد الشمري.
شاذ وشواذ لأيستطيعون الأ ألرضوخ للقواد الذي يقود عليهم لأنه سيدهم والقائم بأمرهم خليفة ألعهر وألفجور بتركيا باشاء أردغ هم تهان كرامته بالعقوبات ألمنيوم بالقانون ومن ثم يسلم لمن يوصله الا بلده كفانا ألله شر هذي ألشراذم ألنكره قبح وقبح من يمدحه.

أخر الأخبار

بعد تهاون رئيسها " البرازيل " تتخطى الصين في الوفيات
بعد تهاون رئيسها " البرازيل " تتخطى الصين في الوفيات
Time منذ 18 دقيقة Views 1358
إغلاق 3 فروع لسوق شهير بجدة عقب تأكيد إصابة عدد من العمال
إغلاق 3 فروع لسوق شهير بجدة عقب تأكيد إصابة عدد من العمال
Time منذ 28 دقيقة Views 1633
تعليق فهد الطخيم عن تغريدة الفنان عبدالإله السناني
تعليق فهد الطخيم عن تغريدة الفنان عبدالإله السناني
Time منذ 45 دقيقة Views 480
فهد الروقي : من يحاول التقليل من إنجازات الهلال في اَسيا الحقائق الأرقام تثبت لهم إنجازاته
فهد الروقي : من يحاول التقليل من إنجازات الهلال في اَسيا الحقائق الأرقام تثبت لهم إنجازاته
Time منذ 45 دقيقة Views 179
إجراء صارم من جامعة المؤسس بحق أحد منسوبيها بعد إساءته للوطن
إجراء صارم من جامعة المؤسس بحق أحد منسوبيها بعد إساءته للوطن
Time منذ 53 دقيقة Views 1956
المملكة تعتزم شراء حقوق بث الدوري الإنجليزي
المملكة تعتزم شراء حقوق بث الدوري الإنجليزي
Time منذ ساعة Views 2018
الإطاحة بمقيم ادعى توفير لقاح ضد " كورونا " بوادي الدواسر
الإطاحة بمقيم ادعى توفير لقاح ضد " كورونا " بوادي الدواسر
Time منذ ساعة Views 1807
جدة تستعد لفتح " المولات " اليوم الأربعاء
جدة تستعد لفتح " المولات " اليوم الأربعاء
Time منذ ساعة Views 1863
رسالة من وزير الموارد البشرية للمواطنين بالتزامن مع فتح " المولات "
رسالة من وزير الموارد البشرية للمواطنين بالتزامن مع فتح " المولات "
Time منذ ساعة Views 2171
"الفيروس" يطال قيادي سابق في حزب البشير داخل محبسه
"الفيروس" يطال قيادي سابق في حزب البشير داخل محبسه
Time منذ ساعة Views 1723