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افتتاح المتحف السعودي بالقرية الفرعونية المصرية الخميس

Time منذ سنتين
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افتتاح المتحف السعودي بالقرية الفرعونية المصرية الخميس

نايف السالم (صدى):
تشهد القرية الفروعونية يوم الخميس المقبل، افتتاح متحف المملكة العربية السعودية للزوار، تحت رعاية دكتور عبدالسلام رجب رئيس مجلس إدارة القرية.

وقالت مديرة العلاقات العامة والإعلام بالقرية الفرعونية في مصر، راندا الشيخ لـ " صدي " ، إن المتحف يحتوي على معلومات وصور عديدة عن كل ما يتعلق بالمملكة، مثل السيرة الذاتية للملك عبدالعزيز والملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبد الله والملك سلمان، وكذلك تاريخ انشاء المملكة.

ومن المقرر أن يعرض المتحف أيضًا الزي السعودي وأشهر الأكلات والمدن ومعلومات وصور عن العلاقات المصرية السعودية والتعليم والاقتصاد والعادات والتقاليد والفلكلور السعودي وأشهر العلماء والشخصيات العامة من رجال ونساء، بالاضافة الي مجسمات عن الحرمين الشريفين.

ومن اللوحات المعروضه في المتحف:

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أحدث التعليقات

الدهو
سخيف وسخيف مرررررررره غبي هو واللي معه فظحو حالهم مجتمعين 🤲🤣
أبو كنان
إنا لله وإنا إليه راجعون! قتلت نفسا بغير حق وحرمت الطفلة من حنان أمها ويتمتها بموتك وحرقت قلب أهل زوجتك وفضحت نفسك وزوجتك وعائلتك وعائلتها ..! يا رجل إن بعض الظن إثم! وحتى لو كنت متأكد يحرم عليك قتلها البتة، طلقها وارتاح وريح وشوف سبيلك وسبيلها خليها تربي ابنتها ولعلها تتوب ويصلح حالها وتكون عند الله أفضل منك..قبح الله الغضب وسوء التدبير
أبو كنان
مدرب ب 56 مليون ريال على ماذا ؟! لا أعلم لماذا نادي الاتحاد يتعاقد مع لاعبين ومدربين بمبالغ فلكية ومستوياتهم الفنية هزيلة؟! والعجيب أن ذلك يتكرر بكل أسف؟!
أبو كنان
حسبنا الله ونعم الوكيل
أبو كنان
حسبنا الله ونعم الوكيل

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