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الأعداد السابقة للصحيفة

⁠⁠⁠⁠⁠ثلاثة أندية تنتظر موافقة هزازي بعد انسحاب الفيحاء من الصفقة

Time منذ سنتين
Views 2995
Comment 1
⁠⁠⁠⁠⁠ثلاثة أندية تنتظر موافقة هزازي بعد انسحاب الفيحاء من الصفقة

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر أن أندية التعاون والرائد والفتح تنتظر موقف اللاعب الدولي نايف هزازي من عروضها خاصة بعد انسحاب نادي الفيحاء من المفاوضات مع هزازي الذي وقع مخالصة مالية مع ناديه السابق النصر الشهر الماضي.

وتشير المصادر الى ان اللاعب يفضل اللعب للتعاون على باقي الاندية التي قدمت له عروضا رسمية، وبالرغم من ان اللاعب ألمح في عدة تصريحات برغبته في الانتقال لنادي الاتحاد الا ان منع الاتحاد من التسجيل سيعيق رغبة اللاعب ورغبة نادي الاتحاد كذلك.

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أحدث التعليقات

ابو راكان
قرار جيد إيقاف مثل هذا البرنامج . وان كانت هناك برامج اخرى ذات محتوى مخالف للشرع مخالف للعقيدة ننتظر إيقافها. اللهم اصلح حال المسلمين.
المليليح
كلامك مكرر ما تعرف ترد كم كان عمرك قبل عشرين سنه وأنت ماشفت آسيا والبطولة العربية ؟ كم سنه داعس عليك النصر مافزت عليه ؟ مين دقك الموسم الماضي سبعه أهداف في ثلاثة أيام وأخرجك من كأس الملك والدوري ؟ مين دقك الموسم وأخذ منك البطولة العربية ؟ ترى كل اللي قلتلك الموسم الماضي يعني مايمديك تنسى .. صدقت الآن ان الاعلام لاعب بعقولكم ؟ اما باقي الألفاظ الوسخه اللي انت قلتها انا كعالمي ومكانتي العالمية لا تسمح ان ارد عليك مثل هذا الألفاظ القذرة وكلأ وبيئته 🌹🌷
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
الله يرحمه ووالديا رحمة واسعه ويسكنهم الفردوس الأعلى من الجنه .. اللهم آمين ..
ابو محمد 😎
سبحان الله ..

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