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تفاصيل جديدة يكشفها تقرير عن " قاتل أسرته "

Time منذ سنتين
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تفاصيل جديدة يكشفها تقرير عن " قاتل أسرته "

نايف السالم (صدى):
كشف تقرير صحفي أوضاع القرية التي شهدت جريمة قتل شاب لأربعة من أفراد أسرته يوم الجمعة الماضي، مشيرا إلى أن القرية التي كان يعيش الجاني فيها تتبع لمحافظة بدر بمنطقة المدينة المنورة، على طريق ينبع، حيث مفرق وادي القاحة، الذي يضم عدداً من القرى الصغيرة.

وأضاف أن القرية تبقى فيها حتى الآن 5 منازل مسكونة فقط، ومنها منزل قاتل أمه وأخته وطفليها، لافتاً إلى أن أهالي القرية رحلوا عنها؛ لعدم صلاحية بيوتهم، فيما تضم القرية مسجداً مهجوراً، حيث هجره الأهالي لعدم وجود إمام ومؤذن.

وأوضح التقرير أن البيت الصغير الذي شهد الجريمة يتكون من 3 غرف وصالة ومطبخ مكشوف من أعلى، وهو كحال بقية بيوت القرية، فيما يتضافر ذلك مع عدم فاعلية الجمعية الخيرية القريبة من القرية؛ إذ أكد الأهالي أنها اكتفت بمنحهم الطعام فقط.

وكان القاتل قد ادعى خلال التحقيقات أنه ارتكب جريمته، كونه رأى رؤية بأنه يُدخل والدته وأخته وطفليها الجنة، لتكشف التحريات عن إصابته باعتلالات نفسية جراء تعاطيه المخدرات.

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قاتل أسرته
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أحدث التعليقات

الدهو
سخيف وسخيف مرررررررره غبي هو واللي معه فظحو حالهم مجتمعين 🤲🤣
أبو كنان
إنا لله وإنا إليه راجعون! قتلت نفسا بغير حق وحرمت الطفلة من حنان أمها ويتمتها بموتك وحرقت قلب أهل زوجتك وفضحت نفسك وزوجتك وعائلتك وعائلتها ..! يا رجل إن بعض الظن إثم! وحتى لو كنت متأكد يحرم عليك قتلها البتة، طلقها وارتاح وريح وشوف سبيلك وسبيلها خليها تربي ابنتها ولعلها تتوب ويصلح حالها وتكون عند الله أفضل منك..قبح الله الغضب وسوء التدبير
أبو كنان
مدرب ب 56 مليون ريال على ماذا ؟! لا أعلم لماذا نادي الاتحاد يتعاقد مع لاعبين ومدربين بمبالغ فلكية ومستوياتهم الفنية هزيلة؟! والعجيب أن ذلك يتكرر بكل أسف؟!
أبو كنان
حسبنا الله ونعم الوكيل
أبو كنان
حسبنا الله ونعم الوكيل

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