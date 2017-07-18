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الأعداد السابقة للصحيفة

أمير حائل يناقش آليات العمل التطوعي مع المواطنين

Time منذ سنتين
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Comment 2
أمير حائل يناقش آليات العمل التطوعي مع المواطنين

علي العنزي (صدى):

عقد الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بقصر أجا، مساء أمس الاثنين، جلسة سموه الأسبوعية مع المواطنين والمسؤولين بحضور الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل.

وناقش سموه أهمية العمل التطوعي في مختلف المجالات وأهمية دورها وتحويلها لبرامج مفيدة للمجتمع، وطالب سموه من القائمين على الجمعية والقائمين على مركز حائل للعمل التطوعي تقديم ورقة عمل تخص مستقبل العمل فيهما وآليات رفع مستوى الأداء وتحقيق كافة أهدافهما مؤكدا سموه أن أبناء المنطقة من خيرة المبادرين لدعم كل نشاط خيري واجتماعي ووطني وأن وجود أطر عمل منظمة يساعدهم على الإبداع أكثر وتقديم خدمات مثلى لوطنهم ومجتمعهم .

واستمع سموه عن جانب من أعمال جمعية حفظ النعم الخيرية ووافق سموه على رئاسته الفخرية للجمعية مبديا دعمه لكل نشاط ينعكس بالفائدة على المجتمع كما ناقش سموه برامج العمل التطوعي وأهمية أن يكون هناك تنظيم يساعد على استيعاب رغبات ومبادرات الجميع .

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة حائل الدكتور سعد بن حمود البقمي وعدد من المسؤولين .

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أحدث التعليقات

Sulltan. M.
حمدلله على السلامة.. اجر وعافية..
abdul
غريب ان الاخ ماجد لا يزال يتفرّج علي قناة الجزيرة.
نجاة محمد
توصل بالسلامة لعائلتك ان شاء الله
abdul
ان*
abdul
ههههه....حلال عليها وحرام علي غيرها. وبعدين مسوية نفسها وكأنها ريّال بيطوف حول البيت.

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