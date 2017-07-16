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إسرائيل تُحدد موعد فتح " الأقصى "

Time منذ سنتين
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إسرائيل تُحدد موعد فتح " الأقصى "

القدس (صدى):
لليوم الثالث على التوالى تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلى إغلاق المسجد الأقصى المبارك وتمنع دخول المسلمين إليه، كما تمنع رفع الآذان فيه.

وصلى المقدسيون الفجر عند أقرب نقطة إلى الأقصى تمكنوا من الوصول إليها، فمنهم من تمكن من الوصول إلى بوابات البلدة القديمة ومنهم عند الأحياء القريبة، خاصة حى وادى الجوز القريب من المسجد، فيما تمكن أهالى البلدة القديمة من أداء الصلاة على بوابات الأقصى المغلقة.

ونسبت تصريحات إلى رئيس وزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى ساعة متأخرة من مساء أمس قال فيه إنه قرر إعادة فتح المسجد الاقصى ظهر اليوم الأحد أمام المصلين والمستوطنين والسياح الأجانب.. وأنه قرر وضع بوابات إلكترونية وتركيب كاميرات مراقبة خارج المسجد الأقصى تتمكن من متابعة ما يحدث بداخل الحرم القدسى.

فيما قال فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والإعلام فى دائرة الأوقاف الأردنية " أن مخابرات الاحتلال تجرى اتصالات مع مجموعة من حراس المسجد الأقصى المبارك وتطالبهم بعدم الحضور إلى الأقصى يوم الأحد ".

وفرضت سلطات الاحتلال إغلاقا شاملاً على المسجد الأقصى منذ صباح أمس الأول الجمعة عقب عملية اشتباك مسلح استشهد خلالها ثلاثة شبان فلسطينيين من مدينة أم الفحم وقتل شرطيان إسرائيليان.

 

المسجد الأقصى
الأوقاف
الأردنية
المبارك
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أحدث التعليقات

انور المالكي
النظام منع التجول ولكن لم نسمع بمنع التسوق والتاكد من التصاريح دخل المراكز التجارية
مشعل الشهراني
يارجال الي انقفذ عبدالرحمن سعد بن جليط الثعلبي بيض الله وجهك يبوسعد وهاذي فزعة الاد غالب فزعتهم ماهي رياء قدام الناس والاعلام الرايه البيضا ترقع لصبيان بني ثعلبه
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
يعني البذور كويسه ياالفارسه❤والله ماقد جربتها والا عندي هاالمشكله مزمنه الحمدلله على كل حال
احمد
هذا بعد فتره يمكن يسب الدين ولا عادات ولا اي شيء بس لاجل الاعلام ويطلع سواء زين ولا شين ولا لقافه ولا مساخه ولا اي شيء ابو شهادة ثاني متوسط والله مهزلة
ابن حزم
ياستير يارب والله شي يخووف

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