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الأعداد السابقة للصحيفة

عاصفة رعدية تهدد الآثار المصرية في متحف اللوفر بباريس

Time منذ سنتين
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Comment 1
عاصفة رعدية تهدد الآثار المصرية في متحف اللوفر بباريس

أماني الغامدي (صدى):
تعرضت رسومات عدة في متحف اللوفر في باريس لأضرار جراء العواصف الرعدية القوية التي شهدتها العاصمة الفرنسية ليل السبت الأحد الماضيين، على ما أفاد المتحف في بيان.

ولفت البيان الذي نشره المتحف عبر موقعه الالكتروني إلى تسجيل تسرب للمياه إلى الطلاء الخارجي للوحتين للرسام نيكولا بوسان وعمل لجان فرنسوا دو تروا.

وقد وضعت هذه اللوحات فورا في مخزن المتحف “كتدبير احترازي” فيما تنتظر الإدارة حاليا تقرير أخصائيي الترميم في شأن حالة الأعمال.

كذلك تم سحب ثلاث لوحات أخرى لجورج دولاتور واوستاش لوسيور من مواقع عرضها في المتحف بسبب آثار مياه على الجدران حيث تعرض في قاعات الرسم الفرنسي من القرن السابع.

وأدى تسرب للمياه إلى اغلاق بعض المساحات والسحب الاحترازي لبعض الأعمال في قسم الرسومات وأيضا في قسم الآثار المصرية.

وكان متحف اللوفر أعاد فتح أبوابه بشكل طبيعي صباح الاثنين باستثناء بعض الصالات المتضررة بشكل خاص جراء العواصف الرعدية.

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أحدث التعليقات

مع المرزوق🔬
مبادرة السلام السعودية 1981 هي مبادرة سلام طرحها ولي العهد السعودي آنذاك الأمير فهد بن عبد العزيز آل سعود في محاولة لإيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي
الملل
اقول اعقل يالملحم جابين مخرج سفينة التايتنك وافتار وقلب الاسد يخرجو المسلسل وبعدها كيف مليار ريال
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله
مع المرزوق🔬
السياسة عالم غريب وعجيب عندما تكون دولتين سمن على عسل تشاهد تمجيد وتعاون واخوة عربية وإسلامية وإنسانية مع غير المسلمين لكن بعدما يختلفوا..تظهر الفضائح.
ابو عمار
الله يجزاه خير

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