عاصفة رعدية تهدد الآثار المصرية في متحف اللوفر بباريس

أماني الغامدي (صدى):

تعرضت رسومات عدة في متحف اللوفر في باريس لأضرار جراء العواصف الرعدية القوية التي شهدتها العاصمة الفرنسية ليل السبت الأحد الماضيين، على ما أفاد المتحف في بيان.

ولفت البيان الذي نشره المتحف عبر موقعه الالكتروني إلى تسجيل تسرب للمياه إلى الطلاء الخارجي للوحتين للرسام نيكولا بوسان وعمل لجان فرنسوا دو تروا.

وقد وضعت هذه اللوحات فورا في مخزن المتحف “كتدبير احترازي” فيما تنتظر الإدارة حاليا تقرير أخصائيي الترميم في شأن حالة الأعمال.

كذلك تم سحب ثلاث لوحات أخرى لجورج دولاتور واوستاش لوسيور من مواقع عرضها في المتحف بسبب آثار مياه على الجدران حيث تعرض في قاعات الرسم الفرنسي من القرن السابع.

وأدى تسرب للمياه إلى اغلاق بعض المساحات والسحب الاحترازي لبعض الأعمال في قسم الرسومات وأيضا في قسم الآثار المصرية.

وكان متحف اللوفر أعاد فتح أبوابه بشكل طبيعي صباح الاثنين باستثناء بعض الصالات المتضررة بشكل خاص جراء العواصف الرعدية.