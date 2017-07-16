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الأعداد السابقة للصحيفة

عضو بالشورى يطالب باستمرار زيادة رسوم الوافدين سنويا

Time منذ سنتين
Views 3128
Comment 7
عضو بالشورى يطالب باستمرار زيادة رسوم الوافدين سنويا

طلال الغامدي (صدى):

طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة، بالاستمرار في زيادة رسوم المرافقين الوافدين والتي بدأت في 1 يوليو، بقيمة متراكمة سنويا كما هو مخطط لها، من دون تراجع.

وأكد جمعة أنه كلما زادت الرسوم على المرافقين زادت فرصة المواطنين في الحصول على وظيفة، وزادت إيرادات الدولة، موضحا أن الرسوم على المرافقين وعلى العاملين من الوافدين ستحد من البطالة والتستر التجاري من عشوائية كثرة المغاسل والبقالات في أحياء المدن وحتى القرى، مشيرا إلى أن وزارة العمل أعلنت عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص بلغ 16.5% فقط، وفقا لصحيفة الرياض.

وأوضح أن حاجة سوق العمل من الوافدين 4 ملايين فقط، بينما يعمل الآن 11.8 مليون وافد، ومعظم هذه العمالة متسترة لا تضيف أية قيمة اقتصادية للبلد، متهربة من الرسوم والإفصاح عن دخلها، مضيفا أن قرار فرض رسوم على المرافقين سيقلل من العمالة الأجنبية في القطاع الخاص، وسيزيد توظيف السعوديين برواتب مجدية، وستسهم الرسوم في إنفاقه جزءاً من راتبه داخل البلد، بدلاً من إنفاقه خارج البلد.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
ماشاء الله تبارك الله ,,
البرفسور حنس
سبحان الله..
المليليح
غريبة ماضبطوا نواف العابد لاعب فريق الهلال مع الممثلة ريماس منصور مع ان مقاطعهم انتشرت
ابو محمد
اللهم اهلك طواغيت ايران بما شئت .. آمين ..
ابو محمد
معلومة ثقافية ممتازه ..

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