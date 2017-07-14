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بالفيديو والصور.. مستنقع الموت يستعد لضحية جديدة والمقاول يتفرج!

Time منذ سنتين
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بالفيديو والصور.. مستنقع الموت يستعد لضحية جديدة والمقاول يتفرج!

سعيد العجل (صدى):
بعد 48 ساعة من حادثة غرق شابين بمستنقع للمياه جنوب غرب مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، وبعد أن انتهت صباح اليوم عملية انتشال جثة الغريق الثاني رحمهم الله جميعا .

عادت الحياة مجددا لهذا المستنقع الذي يفتقد لأبسط معايير السلامة بالشركة المنفذة له، فالمقاول لم يعط أرواح الناس أي اهتمام والدليل عدم وجود أي حواجز خرسانية أو لوحات تحذيرية بعدم السباحة فيه لخطورة هذا المستنقع ولكون المياه التى به ليست سوى مياه صرف صحي و سيول .

مستنقع الموت شهد عصر اليوم تجمعات شبابية وقيام العديد منهم بالسباحة، الملفت للنظر هؤلاء الأطفال الذين يسبحون على مرأى أهلهم وأقاربهم.

" صدى " تواجدث بالموقع عصر اليوم ورصدت بالصوت والصورة خطورة هذا الموقع .

فمهما حملنا المواطن المسؤولية لغياب الوعي واللامبالاة فلا يمكن أن نغفل الجانب الأهم والأخطر وهو المتسبب الرئيسي " المقاول " ، فترك مثل هذا المكان مكشوفا دون أي حواجز او لوحات تحذير يعني تكرار المأساة وإشغال الدفاع المدني وأمانة الرياض والجهات الأمنية مجددا، على الرغم أن لديهم الكثير من المهام الأخرى التى يباشرونها وبشكل يومي.

" صدى " تواصلت مع المتحدث الرسمي للدفاع المدني الرائد محمد الحمادي وأبلغته بكل مشاهداتها اليوم، فهل يتم تسوير مستنقع الموت ووضع حواجز قريبا حوله، أم أننا سننتظر حدوث مأساة جديدة؟!

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حادثة غرق
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د محمد ماجد بخش
يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ
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بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ
شالح المطيري
اناعسكري متقاعد مبكر احمل شهاده ثانويه عامه خبره عشرين سنة وشهاده صيانه الاجهزه
المليليح
احمد أتحداك تقول شيل البيض حطه في الزيت اسمع الصوت تش تش 😅😅😅😅😅 أتحداك تقول من قال برشلونه من أكبر دول العالم؟💗 واتحداك تقولي من اللاعب اللي سنتر تسع مرات في كأس العالم باليابان أمام المانياI💗
نايف
قمة الأستهتار بالعقول الوطنية

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