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مصرع مراهقة صعقاً بالكهرباء لاستخدام هاتفها بالحمام

Time منذ سنتين
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مصرع مراهقة صعقاً بالكهرباء لاستخدام هاتفها بالحمام

مليكة فؤاد (صدى):
أعلنت أسرة مراهقة من تكساس توفيت في حوض استحمام في نيو مكسيكو مطلع الأسبوع الجاري، أن الفتاة ماتت صعقاً بالكهرباء بعد أن لمست هاتفاً موصلاً بالكهرباء.

وأكد أحد أفراد العائلة ، بأن الفتاة ماديسون كو (14 عاماً) من لوبوك في تكساس، إما أنها قامت بتوصيل هاتفها بالكهرباء أو أنها لمسته وهو موصول بالكهرباء بالفعل بينما كانت في حوض استحمام بمنزل والدها في لوفينجتون بولاية نيومكسيكو.

وقالت دونا أوجوين، جدة كو : كانت هناك علامة حرق على يدها، وهي اليد التي أمسكت الهاتف . ، وأضافت: كان ذلك واضحاً جداً أن هذا ما حدث.

وتابعت: هذه مأساة لا ينبغي أن تحدث لأي شخص آخر ، ونحن نريد شيئاً لعدم تكرار هذا، مثل الوعي بعدم استخدام الهاتف المحمول الخاص بك في الحمام أثناء توصيله بالكهرباء لشحنه.

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Time واتساب

أحدث التعليقات

QLQ
... الوجه الاخر للاخونجية التركية
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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