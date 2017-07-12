وظائف شاغرة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض

عبدالله الفهد (صدى):
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض تعلن عن مجموعة وظائف كالأتي :
مراجع المرتبه 11 العدد 1 ان يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة او ادارة اعمال او برنامج الرقابه المالية
مستشار قانوني بالمرتبه 11 العدد 1 ان يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس او الماجستير في تخصص انظمة
مفتش مالي المرتبه 11 العدد 1 ان يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة او الاداره المالية
على أن تتوافر في الجميع الشروط التالية :
اجادة اللغة الانجليزية تحدثا وكتابة
ان يتوفر لدى المتقدم الخبرات في مجال الوظيفه بعد الحصول على المؤهل
مقر العمل الرياض
تتم المفاضله لشفل الوظيفة بعد اجراء المقابله الشخصية
لغاية 07/11/1438 الموافق 30/07/2017
ولراغبي التقديم التواصل عبر الرابط التالي :
[email protected]