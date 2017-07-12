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وظائف شاغرة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض

Time منذ سنتين
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وظائف شاغرة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض

عبدالله الفهد (صدى):
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض تعلن عن مجموعة وظائف كالأتي :

مراجع المرتبه 11 العدد 1 ان يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة او ادارة اعمال او برنامج الرقابه المالية

مستشار قانوني بالمرتبه 11 العدد 1 ان يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس او الماجستير في تخصص انظمة

مفتش مالي المرتبه 11 العدد 1 ان يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة او الاداره المالية

على أن تتوافر في الجميع الشروط التالية :

اجادة اللغة الانجليزية تحدثا وكتابة

ان يتوفر لدى المتقدم الخبرات في مجال الوظيفه بعد الحصول على المؤهل

مقر العمل الرياض

تتم المفاضله لشفل الوظيفة بعد اجراء المقابله الشخصية

لغاية 07/11/1438 الموافق 30/07/2017

ولراغبي التقديم التواصل عبر الرابط التالي :

[email protected]

الرياض
وظائف شاغرة
مدينة الملك عبدالعزيز
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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
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شالح المطيري
اناعسكري متقاعد مبكر احمل شهاده ثانويه عامه خبره عشرين سنة وشهاده صيانه الاجهزه
المليليح
احمد أتحداك تقول شيل البيض حطه في الزيت اسمع الصوت تش تش 😅😅😅😅😅 أتحداك تقول من قال برشلونه من أكبر دول العالم؟💗 واتحداك تقولي من اللاعب اللي سنتر تسع مرات في كأس العالم باليابان أمام المانياI💗
نايف
قمة الأستهتار بالعقول الوطنية

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