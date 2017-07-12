شابان يغتصبان فتاة معاقة ذهنياً لمدة 12 ساعة داخل فيلا

القاهرة (صدى):

أقدم شخصان يعملان بالنشاط السياحى بالغردقة لفي مصر ، على اغتصاب فتاة معاقة ذهنيا لمدة 12 ساعة، بعد أن استغلا ظروف مرضها وعدم معرفتها بالواقع؛ فيما تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبطهما .

وبدأت الواقعة عندما تلقى المقدم محمود هيبة رئيس مباحث قسم أول الغردقة في مصر ، بلاغا من أسرة فتاة معاقة ذهنيًا تبلغ من العمر 25 سنة باختفائها أثناء تواجدهم بالممشى السياحى بالغردقة خلال فترة قضاء إجازة المصيف بالغردقة.

وتبين من تحريات فريق البحث أن شابين استدرجا الفتاة واستغلا عدم معرفتها بالواقع وظروفها الصحية واختفائها من محل إقامة أسرتها، وقاما باستدراجها من الممشى السياحى إلى فيلا يملكها أحدهما بمنطقة الهضبة وتناوبوا اغتصباها لمدة 12 ساعة ، وأنهما قاما بعد ارتكاب جريمتهما بتركها بشارع شيرى وسط الغردقة، وبعد التأكد من صحة المعلومات الواردة، تم تقنين الإجراءات وإصدار إذن النيابة العامة والقبض على المتهمين والعرض على النيابة التى قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات .