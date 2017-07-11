تقارير: المملكة تقترب من صفقة مدرعات " تيتوس " الفرنسية

نايف السالم (صدى):

تعمل شركة " نكستير " الفرنسية للأنظمة على بناء التكتيكية لمهامّ نقل المشاة والأنظمة.

وأشار موقع " جينز " الإخباري، المتخصص في الشؤون العسكرية والدفاعية إلى أنه من المحتمل أن تكون السعودية الدولة الشرق أوسطية الأولى التي تفكر في الحصول على هذه النماذج الجديدة.

وأوضح أنه تم تطوير " تيتوس " كمشروع خاصّ من خلال البحوث الداخلية وتطوير التمويل، في حين تم الكشف عنها للمرة الأولى في عام 2013.

وفي ما يخص الزبائن المحتملين، قال جيسلان باسبيسك، نائب رئيس قسم المناقصات في شركة " نكستر " : " نتوقع الحصول على الضوء الأخضر لمبيعات تيتوس إلى بلدين مختلفين بحلول نهاية العام الجاري " .

وحصلت جمهورية التشيك على 62 مركبة TITUS، تم تخفيضه إلى 42، مع إمكانية تسليم المركبات الجديدة من 2019 إلى 2023.