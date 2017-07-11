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الأعداد السابقة للصحيفة

الأهلي يقترب من خطف مدافع الزمالك

Time منذ سنتين
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الأهلي يقترب من خطف مدافع الزمالك

ماجد محمد (صدى):
تتأهب إدارة النادي الاهلي لتقديم عرضها الرسمي خلال الأيام القادمة لإدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، من أجل الظفر بمدافع منتخب مصر ونادي الزمالك، علي جبر، ليلحق بزميله محمد عبدالشافي، ويعزز الاهلي خط دفاعه للمنافسة على بطولات الموسم الرياضي المقبل.

وكانت إدارة الاهلي تسعى لضم أحمد حجازي مدافع الأهلي المصري، ولكن رفض المدير الفني " حسام البدري " الاستغناء عن حجازي الذي سبق وان احترف في فيورنيتنا الإيطالي، وذلك بسبب مشاركة الفريق في عدة مباريات مُقبل على ضمن كأس مصر والبطولة العربية ودوري أبطال أفريقيا.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب طيب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عجل بنفسه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الحين القطاوة الي باالشارع على بالهم أننا أنقرضنا😂
ابومحمد٢
مصر يعمل نفسه مهم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يمكن ماعندهم خبر أتمنى تتجاوزون عنهم الي اخترقو القرار اليلة هذي بس وتعطونهم قرصة أذن خفيفه

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