الأهلي يقترب من خطف مدافع الزمالك

ماجد محمد (صدى):

تتأهب إدارة النادي الاهلي لتقديم عرضها الرسمي خلال الأيام القادمة لإدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، من أجل الظفر بمدافع منتخب مصر ونادي الزمالك، علي جبر، ليلحق بزميله محمد عبدالشافي، ويعزز الاهلي خط دفاعه للمنافسة على بطولات الموسم الرياضي المقبل.

وكانت إدارة الاهلي تسعى لضم أحمد حجازي مدافع الأهلي المصري، ولكن رفض المدير الفني " حسام البدري " الاستغناء عن حجازي الذي سبق وان احترف في فيورنيتنا الإيطالي، وذلك بسبب مشاركة الفريق في عدة مباريات مُقبل على ضمن كأس مصر والبطولة العربية ودوري أبطال أفريقيا.