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خبير عقاري لـ " العقاريين والسماسرة " : احترموا عقول الناس يحترمونكم

Time منذ سنتين
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خبير عقاري لـ " العقاريين والسماسرة " : احترموا عقول الناس يحترمونكم

نايف السالم (صدى):
أبدى الخبير العقاري والإقتصادي عبدالحميد العمري تعجبه الشديد من قيام بعض العقاريين و سماسرة العقارات مؤخراً بتصوير بعض الزحام بكتابات العدل ونشره على حساباتهم على أنه شراء أراضي وعقارات، متسائلاً هل يعقل وصل بهم الإفلاس لهذه الدرجة؟!.

وأكد العمري أن وعي المجتمع تجاوز هذا الكذب بمراحل طويلة جداً،لافتاً الى ان القول الفصل الآن لبيانات موثقة من وزارة العدل ومؤسسة النقد وبقية الأجهزة.

وقال العمري في تغريدات على حسابه الرسمي بتويتر: أمر مضحك جدا ما يقوم به سماسرة العقار مؤخرا تصوير بعض الزحام بكتابات العدل أنه لأجل شراء أراضي وعقارات هل يعقل وصل بهم الإفلاس لهذه الدرجة.

وأضاف: وعي المجتمع تجاوز هذا الهراء والكذب العقاري بمراحل طويلة جداً، القول الفصل الآن لبيانات موثقة من وزارة العدل ومؤسسة النقد وبقية الأجهزة.

ووجه العمري نصيحة للعقاريين و السماسرة قائلاً : للأخوة العقاريين والسماسرة " نصحية " ، الزمن تغيّر تماما، والسوق أصبح " معلوماتيا " مكشوفا تماما أمام الجميع!! احترموا عقول الناس يحترمونكم!!.

واختتم الخبير الإقتصادي تغريداته بقوله : والله إنها نكتة تحسب على العقاري أو السمسار؛ يترك شغله ويروح يدوّر زحمة طابور بكتابة عدل ويصورها الغلبان بجواله ثم يجي يغرد فيها هههههه.

كتابات العدل
خبير اقتصادي
السماسرة
العقاريين
سوق العقار
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أحدث التعليقات

صالح محمد الدوسري
حنا بخير وبس وشهي الضريبة عيب علينا نشتكي من ضرايب حب الوطن اكبر ولا هي غريبه لجله عياله،،، يفعلون الغرايب
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
ابو عمار
حسبي الله عليهم وعلى قوارضهم الخايسه
ابو عمار
حسبي الله عليهم
ابو عمار
الله يرحمهم جميعا و يغفر لهم

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