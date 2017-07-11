نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

مدير عام مكتب وكيل إمارة الباحة للمرتبة العاشرة

Time منذ سنتين
Views 2427
Comment 1
مدير عام مكتب وكيل إمارة الباحة للمرتبة العاشرة

حامد العمري (صدى):

وافق وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، على ترقية الأستاذ متعب بن عوض المالكي مدير عام مكتب وكيل إمارة منطقة الباحة للمرتبة العاشرة ، وذلك بناء على مارفعه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة .

وعبر المالكي عن اعتزازه بهذه الثقة الكريمة من ولاة الأمر يحفظهم الله ، مؤكدا بأنه سيبذل قصارى جهده لخدمة الدين ، ثم المليك والوطن ، وأن هذه الترقية يعتبرها وسام فخر واعتزاز .

مقدماً شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي أمير منطقة الباحة ولسعادة وكيل الإمارة على ثقتهما الغالية .

الباحة
منطقة الباحة
مدير عام مكتب وكيل إمارة الباحة
الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف
متعب بن عوض المالكي
Time واتساب

أحدث التعليقات

دآنـــــــہہ
🤦‍♀️
دآنـــــــہہ
( رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا )
صالح
الحمد لله المملكة العربية السعودية نسبة البطالة فيها صفر مئوي ولا يوجد عاطل عن العمل اطلاقا تسقط تركيا تعيش المملكة العربية السعودية
دآنـــــــہہ
يا حب الناس للقافه 😂🤔
عبدالرحمن سراج منشي
يا ابو نورة تقول مطبخك نظيف بعكس مطبخ طلال مداح , الله يرحمه , ونقول لكل جواد كبوة ولكل فنان هفوة , بل هفوات ,

أخر الأخبار

وزير الرياضة يكشف موقف المملكة من استضافة السوبر الإسباني في ظل كورونا (فيديو)
وزير الرياضة يكشف موقف المملكة من استضافة السوبر الإسباني في ظل كورونا (فيديو)
Time منذ 54 ثانية Views 1029
شاهد.. توطين مشاريع النقل الكبرى توفر العديد من فرص العمل
شاهد.. توطين مشاريع النقل الكبرى توفر العديد من فرص العمل
Time منذ 5 دقائق Views 1120
التحقيق مع الرئيس الفرنسي الأسبق بتهمة التحرش الجنسي
التحقيق مع الرئيس الفرنسي الأسبق بتهمة التحرش الجنسي
Time منذ 11 دقيقة Views 1208
موعد عودة النشاط الكروي في المغرب
موعد عودة النشاط الكروي في المغرب
Time منذ 18 دقيقة Views 1242
عضو شورى يقترح استثناء خريجي الثانوية العامة من الاختبار التحصيلي
عضو شورى يقترح استثناء خريجي الثانوية العامة من الاختبار التحصيلي
Time منذ 21 دقيقة Views 1276
بالفيديو.. امرأة تلد بشكل مفاجئ أثناء سيرها في الشارع
بالفيديو.. امرأة تلد بشكل مفاجئ أثناء سيرها في الشارع
Time منذ 23 دقيقة Views 292
صورة بانورامية لـ مكة المكرمة في عام ١٢٩٨هـ
صورة بانورامية لـ مكة المكرمة في عام ١٢٩٨هـ
Time منذ 25 دقيقة Views 1472
حالة اشتباه بفيروس كورونا في نجران
حالة اشتباه بفيروس كورونا في نجران
Time منذ 29 دقيقة Views 1497
استمرار هطول أمطار رعدية على 4 مناطق
استمرار هطول أمطار رعدية على 4 مناطق
Time منذ 33 دقيقة Views 1370
مكة والمدينة المنورة الأعلى في درجات الحرارة غدا
مكة والمدينة المنورة الأعلى في درجات الحرارة غدا
Time منذ 42 دقيقة Views 1525